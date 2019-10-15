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15 октября 2019, 11:05



Дом для кочевника: в самом отделанном посёлке Хатангского района Сындасско таймырцы из числа коренных малочисленных народов получили ключи и справили новоселье в 11 новых домах.

По словам заместителя главы сельского поселения Хатанга Анны Бетту, это действительно долгожданное событие для сельчан, поскольку для таймырцев, ведущих кочевой образ жизни с традиционной хозяйственной деятельностью, предусмотрены социальные выплаты не только на приобретение быстровозводимых домов, но и на их доставку и сборку на месте. Сами дома просторные, комфортные площадью порядка 52 квадратных метров. В каждом - по две комнаты, кухня, большая прихожая и собственная котельная. В таких домах будут проживать тундровики, ведущие кочевой образ жизни. Более подробно с условиями и порядком подачи заявления на строительство такого жилья северяне могут ознакомиться в Постановлении правительства Красноярского края от 19 апреля 2017 г. № 215-п.

Просмотров:177 Жильё было построено в рамках реализации Закона Красноярского края «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края».По словам заместителя главы сельского поселения Хатанга Анны Бетту, это действительно долгожданное событие для сельчан, поскольку для таймырцев, ведущих кочевой образ жизни с традиционной хозяйственной деятельностью, предусмотрены социальные выплаты не только на приобретение быстровозводимых домов, но и на их доставку и сборку на месте.Сами дома просторные, комфортные площадью порядка 52 квадратных метров. В каждом - по две комнаты, кухня, большая прихожая и собственная котельная. В таких домах будут проживать тундровики, ведущие кочевой образ жизни.Более подробно с условиями и порядком подачи заявления на строительство такого жилья северяне могут ознакомиться в Постановлении правительства Красноярского края от 19 апреля 2017 г. № 215-п.