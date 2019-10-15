Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41121

15 октября 2019, 11:11



Участковому из Норильска нужна поддержка земляков.

Интернет-голосование в рамках второго регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» завершится 16 февраля в 23.59 по московскому времени. Напомним, по итогам первого отборочного тура в очередной этап прошёл норильчанин майор полиции Алексей Домогашев. Сейчас он конкурирует с 8 коллегами с других территорий Красноярского края за возможность участвовать в финале конкурса. Проголосовать за нашего участкового можно на сайте краевого ГУ МВД России 24.мвд.рф. Здесь же размещены анкеты участников, из которых можно узнать о профессиональных достижениях и личных качествах каждого конкурсанта.

Просмотров:267 Интернет-голосование в рамках второго регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» завершится 16 февраля в 23.59 по московскому времени. Напомним, по итогам первого отборочного тура в очередной этап прошёл норильчанин майор полиции Алексей Домогашев. Сейчас он конкурирует с 8 коллегами с других территорий Красноярского края за возможность участвовать в финале конкурса.Проголосовать за нашего участкового можно на сайте краевого ГУ МВД России 24.мвд.рф. Здесь же размещены анкеты участников, из которых можно узнать о профессиональных достижениях и личных качествах каждого конкурсанта.