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15 октября 2019, 11:36



Красноярские школьники начали массово учить китайский язык, в Норильске же этот язык учат всего в одной школе. У нас второй по популярности после английского - немецкий.

В Норильске же, если не считать английский язык, который изучают во всех 37 школах города, наиболее популярен немецкий: его преподают в 32 школах для 3967 учеников. Следующим по охвату школьников идёт французский. Его изучают 1340 детей в восьми школах. Испанский язык преподают в двух школах для 158 школьников. И только в одной школе всего 26 ребят осваивают премудрости китайского языка. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:275 Количество красноярских школьников, изучающих китайский язык, увеличилось в 20 раз, сообщили в управлении образования краевой столицы. В этом году школьники города проявили небывалый интерес к китайскому языку — количество изучающих его ребят увеличилось с 40 человек до почти 800. Если в прошлом году этот язык преподавали в шести школах Красноярска, то в этом их количество возросло до тринадцати.В Норильске же, если не считать английский язык, который изучают во всех 37 школах города, наиболее популярен немецкий: его преподают в 32 школах для 3967 учеников. Следующим по охвату школьников идёт французский. Его изучают 1340 детей в восьми школах. Испанский язык преподают в двух школах для 158 школьников. И только в одной школе всего 26 ребят осваивают премудрости китайского языка.Фото Владимира Макушкина