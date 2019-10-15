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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:29 Фасады норильских домов будут ремонтировать с применением новейшей технологии «Термолэнд».
17:54 Процесс капремонтов многоквартирных домов в Норильске в этом году идёт значительно лучше, чем в прошлом, считает министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
17:45 Определены примерные даты проведения экзаменов и последних звонков для выпускников Большого Норильска.
17:44 В ходе Градостроительного совета сегодня обсудили уже воплощающийся проект Центра обслуживания в здании ресторана «Красноярские столбы».
17:05 В Норильске может быть восстановлено кафе на месте знаменитого в прошлом «От двух до пяти». Строительство, по оценке экспертов, займёт не меньше двух лет.
16:41 На социальную поддержку граждан в 2019 году Красноярскому краю дополнительно выделено 926 миллионов рублей.
16:00 Трое игроков «Норильского никеля» вызваны в сборную России по мини-футболу.
14:54 В кайерканской «Снежинке» в рамках взаимодействия со школой № 45 прошло совместное мероприятие по ПДД.
13:03 Председатель Норильского горсовета Александр Пестряков примет участие в международной конференции по туризму.
13:03 Красноярский край лидирует по урожайности среди регионов Сибири.
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