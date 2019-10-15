Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41123

15 октября 2019, 12:09



В Музее Норильска пройдёт географический диктант.

Музей Норильска (пр. Ленинский, 14) стал региональной площадкой для проведения акции в четвёртый раз. Заявки на участие принимаются до 17.00 26 октября по электронному адресу museum_npr.koo@mail.ru и по телефону 46-13-27. Участникам с ограниченными возможностями здоровья предлагают заранее запросить необходимую ситуационную помощь. Также по указанному телефону организаторы готовы ответить на вопросы и дать дополнительную информацию о работе региональной площадки. Участники диктанта будут обеспечены бланками для написания диктанта и письменными принадлежностями. В этом году диктант будет иметь четыре варианта: первый — для проведения на территории России и зарубежных стран, второй — для инвалидов по зрению, третий — для проведения диктанта онлайн, а четвёртый станет демонстрационным. Каждый из них состоит из 40 вопросов, разделённых на две части. Первая представляет собой базовый уровень и включает в себя 10 вопросов — так называемый географический ликбез. Они составлены на основе общеизвестных географических фактов. Для ответа на остальные 30 вопросов от участников потребуется образное мышление, системная логика и эрудиция. Ознакомиться с условиями, порядком проведения акции, заданиями диктанта прошлых лет и проверить свои знания можно на сайте dictant.rgo.ru.

Просмотров:174 Международная просветительская акция состоится в России и за рубежом в пятый раз 27 октября в 12.00 по местному времени. Она проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества и президента России Владимира Путина. Основная цель геодиктанта – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.Музей Норильска (пр. Ленинский, 14) стал региональной площадкой для проведения акции в четвёртый раз. Заявки на участие принимаются до 17.00 26 октября по электронному адресу museum_npr.koo@mail.ru и по телефону 46-13-27. Участникам с ограниченными возможностями здоровья предлагают заранее запросить необходимую ситуационную помощь. Также по указанному телефону организаторы готовы ответить на вопросы и дать дополнительную информацию о работе региональной площадки. Участники диктанта будут обеспечены бланками для написания диктанта и письменными принадлежностями.В этом году диктант будет иметь четыре варианта: первый — для проведения на территории России и зарубежных стран, второй — для инвалидов по зрению, третий — для проведения диктанта онлайн, а четвёртый станет демонстрационным. Каждый из них состоит из 40 вопросов, разделённых на две части. Первая представляет собой базовый уровень и включает в себя 10 вопросов — так называемый географический ликбез. Они составлены на основе общеизвестных географических фактов. Для ответа на остальные 30 вопросов от участников потребуется образное мышление, системная логика и эрудиция.Ознакомиться с условиями, порядком проведения акции, заданиями диктанта прошлых лет и проверить свои знания можно на сайте dictant.rgo.ru.