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15 октября 2019, 12:18



Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призёром первенства Сибирского федерального округа по дзюдо.

- Мы ожидали попасть в призовую тройку, и мы это сделали. К сожалению, не удалось занять первое место. Возможно, в чём-то не повезло, да и, по правде говоря, в этом году соперники были достаточно сильные. Тем не менее Оксана достойно выступила, показала интересную борьбу и по праву пробилась на первенство страны, - рассказал «Норильским новостям» тренер дзюдоистки Данис Манашов. Фото участников соревнований

Просмотров:154 Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в Кызыле (Республика Тыва) и собрали около 200 спортсменов из 11 регионов. Из Норильска на первенство поехала воспитанница спортивной школы №5 кандидат в мастера спорта Оксана Паскарелова. Девушка боролась в весовой категории до 44 кг и по результатам турнира заняла третье призовое место, что позволило ей отобраться на первенство России, которое стартует 13 ноября в Красноярске.- Мы ожидали попасть в призовую тройку, и мы это сделали. К сожалению, не удалось занять первое место. Возможно, в чём-то не повезло, да и, по правде говоря, в этом году соперники были достаточно сильные. Тем не менее Оксана достойно выступила, показала интересную борьбу и по праву пробилась на первенство страны, - рассказал «Норильским новостям» тренер дзюдоистки Данис Манашов.Фото участников соревнований