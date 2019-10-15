Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41125

15 октября 2019, 12:29



Список жизненно важных и необходимых лекарств пополнился противоопухолевыми средствами.

В числе новых медикаментов - восемь противоопухолевых, четыре препарата от бронхиальной астмы, три антибиотика и противогрибковых средства, два препарата от гепатита С, два - для помощи при ревматоидном артрите и по одному - для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении, а также при диагностике МРТ, сообщается на сайте gnkk.ru. Сейчас список жизненно важных и необходимых лекарственных средств включает 735 наименований. Фото РИА Новости / Евгений Одиноков

Просмотров:171 Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении на 23 позиции списка жизненно важных и необходимых лекарственных средств с 2020 года.В числе новых медикаментов - восемь противоопухолевых, четыре препарата от бронхиальной астмы, три антибиотика и противогрибковых средства, два препарата от гепатита С, два - для помощи при ревматоидном артрите и по одному - для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении, а также при диагностике МРТ, сообщается на сайте gnkk.ru.Сейчас список жизненно важных и необходимых лекарственных средств включает 735 наименований.Фото РИА Новости / Евгений Одиноков