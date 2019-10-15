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15 октября 2019, 12:53



Тяжёлый металл тундры: в мурманской оленине обнаружен целый спектр химических элементов.

При этом отмечается, что в мясе северных оленей средняя концентрация загрязнителей не превышает предельно допустимые нормы. В печени и почках северного оленя, обитающего в районах Крайнего Севера России - Мурманской области, Ненецком и Таймырском автономных округах, обнаруживается высокое содержание опасных загрязнителей с 2014 года. При длительном употреблении в пищу оленьих субпродуктов, не подвергнутых дополнительным лабораторным исследованиям, здоровью граждан может быть нанесён вред. Тяжёлые металлы попадают из окружающей среды - почвы, воды, воздуха и накапливаются в лишайниках, в частности ягеле - основе кормовой базы северных оленей в зимний период. Все указанные загрязнители относятся к категории «стойких», чрезвычайно стабильны в окружающей среде и способны активно накапливаться в организме человека и животных при регулярном воздействии. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:187 Государственная ветеринарная служба Мурманской области по результатам лабораторных исследований в оленьих субпродуктах выявила превышение нормативов по предельно допустимому количеству ртути, кадмия, диоксинов, солей тяжёлых металлов и токсических соединений, сообщает пресс-служба регионального правительства.При этом отмечается, что в мясе северных оленей средняя концентрация загрязнителей не превышает предельно допустимые нормы.В печени и почках северного оленя, обитающего в районах Крайнего Севера России - Мурманской области, Ненецком и Таймырском автономных округах, обнаруживается высокое содержание опасных загрязнителей с 2014 года.При длительном употреблении в пищу оленьих субпродуктов, не подвергнутых дополнительным лабораторным исследованиям, здоровью граждан может быть нанесён вред. Тяжёлые металлы попадают из окружающей среды - почвы, воды, воздуха и накапливаются в лишайниках, в частности ягеле - основе кормовой базы северных оленей в зимний период. Все указанные загрязнители относятся к категории «стойких», чрезвычайно стабильны в окружающей среде и способны активно накапливаться в организме человека и животных при регулярном воздействии.Фото Дениса Кожевникова