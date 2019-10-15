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15 октября 2019, 12:59



Арктический рубеж. Северный флот может получить статус пятого военного округа.

В документе отмечается, что согласно новой организационно-штатной структуре и системе управления Вооруженными силами РФ Северный флот будет наделён полномочиями межвидового стратегического территориального объединения. Это позволит усовершенствовать взаимодействие на арктическом стратегическом направлении. По мнению экспертов, новый статус в первую очередь сделает Северный флот более самостоятельным, что позволит оперативнее решать поставленные задачи. Флот также получит возможность административного и финансового управления. В состав нового командования передаются не только части Северного флота, но и части и подразделения из состава Центрального и Восточного военных округов. Группировки войск на островных территориях России в Арктике, а также на мысе Шмидта были сведены в Объединенную тактическую группу, которая ещё в октябре 2014 года приступила к обеспечению военной безопасности России в Арктической зоне. Эти подразделения оснащены современным вооружением и военной техникой, в том числе береговыми ракетными комплексами «Рубеж» и зенитными ракетно-пушечными комплексами. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:176 Соответствующий указ, подготовленный Минобороны РФ, размещен на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, СФ планируется наделить полномочиями отдельной военно-административной единицы, что приравнивается к военному округу.В документе отмечается, что согласно новой организационно-штатной структуре и системе управления Вооруженными силами РФ Северный флот будет наделён полномочиями межвидового стратегического территориального объединения. Это позволит усовершенствовать взаимодействие на арктическом стратегическом направлении.По мнению экспертов, новый статус в первую очередь сделает Северный флот более самостоятельным, что позволит оперативнее решать поставленные задачи. Флот также получит возможность административного и финансового управления.В состав нового командования передаются не только части Северного флота, но и части и подразделения из состава Центрального и Восточного военных округов. Группировки войск на островных территориях России в Арктике, а также на мысе Шмидта были сведены в Объединенную тактическую группу, которая ещё в октябре 2014 года приступила к обеспечению военной безопасности России в Арктической зоне. Эти подразделения оснащены современным вооружением и военной техникой, в том числе береговыми ракетными комплексами «Рубеж» и зенитными ракетно-пушечными комплексами.Фото Дениса Кожевникова