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15 октября 2019, 13:01



Льготы поимённо: закон об учёте представителей коренных малочисленных народов России планируется принять в Госдуме до конца 2019 года.

Ранее ФАДН готовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России. Отмечается, что создание реестра будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот. Сейчас граждане РФ могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда, сообщает ТАСС. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:175 Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты российского парламента по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов на Всероссийском форуме национального единства в Ханты-Мансийске. Законопроект обсудили в ходе круглого стола комитета Госдумы по делам национальностей, посвящённого обеспечению гарантий прав и защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Работа над проектом проводится совместно с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Планируется принять его в первом чтении до 25 октября, а до конца года - в третьем чтении.Ранее ФАДН готовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России. Отмечается, что создание реестра будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот. Сейчас граждане РФ могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда, сообщает ТАСС.Фото Дениса Кожевникова