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15 октября 2019, 13:03

Красноярский край лидирует по урожайности среди регионов Сибири.


Губернатор края Александр Усс провёл заседание президиума правительства региона. Главной темой обсуждения стал ход уборочных работ.
Заместитель председателя краевого правительства – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил, что уборочная в крае практически завершена.
«Темпы полевых работ выше прошлогодних. На сегодняшний день обмолочено около 900 тыс. гектаров, или более 98% посевных площадей. Собрано свыше 2,3 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 26,2 центнера с гектара. Наш регион в очередной раз демонстрирует наивысшую урожайность в Сибири», – подчеркнул министр.
Среди территорий края по урожайности зерновых и зернобобовых традиционно лидируют Ужурский, Назаровский, Шарыповский, Большемуртинский и Емельяновский районы.
Леонид Шорохов отметил, что почти 300 тыс. тонн пшеницы нового урожая проверены на соответствие государственным стандартам качества, около 90% соответствует требованиям ГОСТа.
В течение месяца за пределы края направлено более 40 тыс. тонн зерна урожая 2019 года. Более 65% в общем объёме отгрузок занимает пшеница, около 19% – ячмень, 8% – рапс, остальное – овёс и прочие культуры. С каждым годом расширяется география поставок красноярского зерна. Основные направления отгрузки на сегодня – Ленинградская, Псковская, Новосибирская и Новгородская области и другие регионы, сообщается на официальном портале краевого правительства.
Потребность отрасли животноводства в кормах закрыта полностью.
Темпы уборки картофеля и овощей, а также их урожайность значительно выше аналогичного периода прошлого года. Выкопано 92 тыс. тонн картофеля при урожайности 184 ц/га, собрана 31 тыс. тонн овощей (морковь, свекла, капуста и другие) при средней урожайности 263,4 ц/га.
Ежегодно в крае увеличиваются посевные площади озимых зерновых культур. В этом году сельчане планируют засеять ими 33,5 тыс. га, на сегодняшний день работы завершились на 25 тыс. га.
Фото с сайта krskstate.ru
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