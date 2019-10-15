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15 октября 2019, 13:03



Председатель Норильского горсовета Александр Пестряков примет участие в международной конференции по туризму.

Спикер норильского парламента примет участие в дискуссиях, посвящённых законодательному регулированию и государственному управлению в области туризма. Он выступит с докладами на тему «Роль органов муниципального самоуправления Норильска в развитии туристского-рекреационного кластера «Арктический» Красноярского края в рамках дестинации «Русская Арктика» и «Социально-ответственный туризм в Арктике». По мнению председателя Норильского городского Совета депутатов, развитие внутреннего и въездного туризма в арктических зонах невозможно без чёткого государственного регулирования всех процессов. «Около месяца назад мы внесли предложения и дополнения к проекту указа президента «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», в том числе предложили пункт о централизации и повышении качества действующих туристических комплексов и маршрутов в Артике, что подразумевает повышение ответственности бизнеса перед территориями присутствия», - отметил Александр Пестряков.

Просмотров:190 Вторая международная конференция «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России» пройдёт в Сочи с 16 по 19 октября. В мероприятии примут участие российские и зарубежные представители особо охраняемых природных территорий, научного и делового сообществ, государственных органов и экологических объединений. Предметом обсуждения станет практическая сторона развития устойчивого туризма в различных климатических условиях.Спикер норильского парламента примет участие в дискуссиях, посвящённых законодательному регулированию и государственному управлению в области туризма. Он выступит с докладами на тему «Роль органов муниципального самоуправления Норильска в развитии туристского-рекреационного кластера «Арктический» Красноярского края в рамках дестинации «Русская Арктика» и «Социально-ответственный туризм в Арктике».По мнению председателя Норильского городского Совета депутатов, развитие внутреннего и въездного туризма в арктических зонах невозможно без чёткого государственного регулирования всех процессов.«Около месяца назад мы внесли предложения и дополнения к проекту указа президента «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», в том числе предложили пункт о централизации и повышении качества действующих туристических комплексов и маршрутов в Артике, что подразумевает повышение ответственности бизнеса перед территориями присутствия», - отметил Александр Пестряков.