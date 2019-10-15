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15 октября 2019, 14:54



В кайерканской «Снежинке» в рамках взаимодействия со школой № 45 прошло совместное мероприятие по ПДД.

Между образовательными учреждениями налажено сотрудничество и составлен годовой план проведения различных мероприятий как для детей, так и для педагогов. Например, воспитатели детского сада регулярно встречаются с учителями школы на круглых столах по вопросам преемственности, рассказали в ДОУ. Одной из форм сотрудничества стали совместные спортивные и познавательные занятия для воспитанников подготовительных групп и первоклашек. Одно из них – «Юные знатоки ПДД» - состоялось на днях и было посвящено правилам дорожного движения. Участниками стали 23 школьника и 25 детсадовцев. К ребятам в гости пришёл Незнайка и инспектор ГИБДД. Дети отвечали на вопросы, решали головоломки, танцевали и играли. Все участники получили медали.

Просмотров:154 Между образовательными учреждениями налажено сотрудничество и составлен годовой план проведения различных мероприятий как для детей, так и для педагогов. Например, воспитатели детского сада регулярно встречаются с учителями школы на круглых столах по вопросам преемственности, рассказали в ДОУ.Одной из форм сотрудничества стали совместные спортивные и познавательные занятия для воспитанников подготовительных групп и первоклашек. Одно из них – «Юные знатоки ПДД» - состоялось на днях и было посвящено правилам дорожного движения. Участниками стали 23 школьника и 25 детсадовцев. К ребятам в гости пришёл Незнайка и инспектор ГИБДД. Дети отвечали на вопросы, решали головоломки, танцевали и играли. Все участники получили медали.