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15 октября 2019, 16:00

Трое игроков «Норильского никеля» вызваны в сборную России по мини-футболу.


Для подготовки к матчам основного раунда квалификации чемпионата мира-2020 в стан национальной команды из Заполярья в Красногорск отправятся вратарь Николай Балашов и полевые игроки Руслан Кудзиев и Ришат Котляров. Помимо норильчан в сборную были вызваны ещё 15 игроков: пятеро из «КПРФ», четверо из «Газпром-Югры» и по три футболиста из «Тюмени» и «Синары».
По итогам жеребьёвки россияне выступят в группе-7, их соперники – хорваты, шведы и боснийцы. Матчи пройдут в хорватском Дубровнике: 23 октября против Швеции, 24 октября – Боснии и Герцеговины, 26 октября – Хорватии.
Напомним, что в розыгрыше Суперлиги «Норильский никель» с десятью очками в активе идёт на пятом месте турнирной таблицы. Ближайший соперник норильчан - «Тюмень», опережающий команду Евгения Куксевича на одну позицию в таблице. Матчи пройдут 2-3 ноября в Норильске. Лидирует в чемпионате «Газпром-Югра» - 20 очков.
Фото с официального сайта Ассоциации мини-футбола России
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    Список новостей

 15 октября 2019 
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17:45   Определены примерные даты проведения экзаменов и последних звонков для выпускников Большого Норильска. 17:44   В ходе Градостроительного совета сегодня обсудили уже воплощающийся проект Центра обслуживания в здании ресторана «Красноярские столбы».
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13:01   Льготы поимённо: закон об учёте представителей коренных малочисленных народов России планируется принять в Госдуме до конца 2019 года. 12:59   Арктический рубеж. Северный флот может получить статус пятого военного округа.
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 14 октября 2019 
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17:20   В Минтруде России определили лучших работников учреждений социального обслуживания за 2019 год. Лучшей в своей номинации признана норильчанка Ирина Цыганкова. 16:38   «Решение нужно отозвать»: депутат Госдумы от Красноярского края предложил обсудить с народом повышение взносов за капремонт.
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15:50   Норильчанка предстанет перед судом за кражу денег с карты матери. 15:49   С сегодняшнего дня авиакомпания NordStar проводит распродажу авиабилетов на рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург и Пекин.
15:44   В Норильске стартовала 31-я городская спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 14:29   ГИБДД напоминает о возможности оформления водительского удостоверения через интернет.
14:28   В России отключили аналоговое телевидение. 13:44   Следственный отдел Норильска проведёт приём граждан.
13:12   Норильская лига КВН открывает творческий сезон. 12:47   Всероссийская перепись населения стартует в России через год. При этом впервые будут использоваться цифровые данные.
12:30   Норильские спасатели напоминают об опасности: озёра в окрестностях города покрыты тонким льдом. 12:30   В ближайшие три года многоквартирные дома по всему краю ждёт масштабное обновление лифтов.
12:11   Проекты «Норникеля» завоевали на Minex Russia 2019 первое и третье места. 11:45   Имя найдёнышу выбрали: норильскую медведицу из парка флоры и фауны «Роев ручей» решили назвать Марфой.
11:44   Определился соперник МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России. 11:44   Выгляни в окошко. В правительстве рассматривают законопроект, запрещающий закрывать окна в подвалах.
11:43   Чтоб как у всех: с 1 января следующего года вырастет плата в краевой фонд капремонта.

 11 октября 2019 
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17:10   В Туруханском районе полицейские задержали браконьера, поймавшего более 200 особей омуля. 17:06   В Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата «Живой звук».
17:04   Изменились правила возврата билетов в театр. 17:03   Норильскую Общественную палату возглавила председатель благотворительного фонда.




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