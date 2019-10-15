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15 октября 2019, 16:00



Трое игроков «Норильского никеля» вызваны в сборную России по мини-футболу.

По итогам жеребьёвки россияне выступят в группе-7, их соперники – хорваты, шведы и боснийцы. Матчи пройдут в хорватском Дубровнике: 23 октября против Швеции, 24 октября – Боснии и Герцеговины, 26 октября – Хорватии. Напомним, что в розыгрыше Суперлиги «Норильский никель» с десятью очками в активе идёт на пятом месте турнирной таблицы. Ближайший соперник норильчан - «Тюмень», опережающий команду Евгения Куксевича на одну позицию в таблице. Матчи пройдут 2-3 ноября в Норильске. Лидирует в чемпионате «Газпром-Югра» - 20 очков. Фото с официального сайта Ассоциации мини-футбола России

Просмотров:158 Для подготовки к матчам основного раунда квалификации чемпионата мира-2020 в стан национальной команды из Заполярья в Красногорск отправятся вратарь Николай Балашов и полевые игроки Руслан Кудзиев и Ришат Котляров. Помимо норильчан в сборную были вызваны ещё 15 игроков: пятеро из «КПРФ», четверо из «Газпром-Югры» и по три футболиста из «Тюмени» и «Синары».По итогам жеребьёвки россияне выступят в группе-7, их соперники – хорваты, шведы и боснийцы. Матчи пройдут в хорватском Дубровнике: 23 октября против Швеции, 24 октября – Боснии и Герцеговины, 26 октября – Хорватии.Напомним, что в розыгрыше Суперлиги «Норильский никель» с десятью очками в активе идёт на пятом месте турнирной таблицы. Ближайший соперник норильчан - «Тюмень», опережающий команду Евгения Куксевича на одну позицию в таблице. Матчи пройдут 2-3 ноября в Норильске. Лидирует в чемпионате «Газпром-Югра» - 20 очков.Фото с официального сайта Ассоциации мини-футбола России