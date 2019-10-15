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15 октября 2019, 16:41



На социальную поддержку граждан в 2019 году Красноярскому краю дополнительно выделено 926 миллионов рублей.

В своём докладе министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что корректировка программы в 2019 году связана с дополнительными поступлениями из федерального бюджета в объеме 926 млн рублей. В целом расходы на социальную поддержку граждан в текущем году составят 28,4 млрд рублей, сообщается на официальном портале регионального правительства. «Дополнительные средства выделены краю на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребёнка и обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны», – сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова. Также в рамках программы перераспределены средства краевого бюджета между отдельными мероприятиями 2019 года. Причинами таких перемещений являются изменение прогнозируемой численности льготополучателей, экономия в результате конкурсных процедур, изменение норм краевого законодательства. «В частности, в связи с переходом учреждений социального обслуживания с муниципального на краевой уровень в программу внесены новые мероприятия, требующие финансирования в ближайшее время», – добавила министр Ирина Пастухова. Внесённые в программу изменения позволят своевременно и в полном объёме предоставить жителям края все предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки.

Просмотров:136 Сегодня на заседании правительства края утверждены изменения в государственную программу Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан».В своём докладе министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что корректировка программы в 2019 году связана с дополнительными поступлениями из федерального бюджета в объеме 926 млн рублей. В целом расходы на социальную поддержку граждан в текущем году составят 28,4 млрд рублей, сообщается на официальном портале регионального правительства.«Дополнительные средства выделены краю на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребёнка и обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны», – сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.Также в рамках программы перераспределены средства краевого бюджета между отдельными мероприятиями 2019 года. Причинами таких перемещений являются изменение прогнозируемой численности льготополучателей, экономия в результате конкурсных процедур, изменение норм краевого законодательства.«В частности, в связи с переходом учреждений социального обслуживания с муниципального на краевой уровень в программу внесены новые мероприятия, требующие финансирования в ближайшее время», – добавила министр Ирина Пастухова.Внесённые в программу изменения позволят своевременно и в полном объёме предоставить жителям края все предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки.