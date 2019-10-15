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15 октября 2019, 17:05



В Норильске может быть восстановлено кафе на месте знаменитого в прошлом «От двух до пяти». Строительство, по оценке экспертов, займёт не меньше двух лет.

- Планируется построить здание до высоты соседних жилых домов на существующем ростверке, создав симметрию со зданием на пр. Ленинский, 40, и закрыв периметр Театральной площади. Другой вариант – возвести новый ростверк, если обследование несущих конструкций покажет, что в результате растепления произошла деградация грунта. Сегодня часть здания, где расположен кафетерий, отделена деформационными швами от соседних жилых зданий, но они связаны через нулевой этаж. За ростверками обоих домов надо следить, так что этот проект позволяет улучшить возможность эксплуатации и уже имеющихся зданий, и вновь возводимого, - отметил Михаил Волгин. Глава Норильска Ринат Ахметчин обратил внимание на высотную линейку будущей конструкции, его архитектурную стилистику и колористику, которые должны совпадать с общим решением площади: «Хорошо, что в проекте есть витражные окна - посетителям будет открываться прекрасный вид. Я бы обратил внимание ещё на рекламные телебаннеры наверху здания: они и освещают площадь, и смотрятся достойно. К тому же это будет симметрично строению напротив», - отметил он. В свою очередь, Андрей Малков, заместитель главы города, заметил, что важно сделать мощную вытяжку, если в помещении разместится кафе: жители соседних домов не должны слышать кухонные запахи. Напомним, первое в городе детское кафе открылось в сентябре 1966 года. Свое название — «От двух до пяти» — оно получило от одноименной книги Корнея Чуковского. Располагалось кафе на углу Ленинского проспекта, 30, на верхнем этаже пристройки, над диетической столовой. Винтовая лестница вела в уютный деревянный теремок, у окна стоял аквариум, по стенам — изображения сказочных героев. Когда диетстоловая переехала на улицу Дзержинского, ее соседи заняли оба этажа пристройки: на первом разместилось кафе с мебелью для малышей, а на втором — детский бар, где поили тем самым молочным коктейлем через соломинку и фирменным напитком из вишневого сока и мёда. В июле 1975 года кафе «От двух до пяти» закрылось на год, чтобы открыться в новом виде. Норильские художественно–производственные мастерские разработали интерьер, в котором дерево заменила керамика: на стенах — яркая фигурная плитка с бабочками, лягушками, жуками, львами; на потолках — необычные цветные люстры. В «От двух до пяти» установили маленькую мягкую мебель, на первом этаже посетителей встречали сова Соня и белка Машенька. В 1980–х годах у кафе был и филиал: в здании «Юного техника» работало детское кафе «Самоделкин». В 1999 году из детского кафе сделали супермаркет. Фото из архива ЗП, 1970-е годы.

Просмотров:189 Проект реконструкции кафе «Раздолье» (пр. Ленинский, 30) был рассмотрен сегодня на градостроительном совете Норильска. Как пояснил представитель заказчика «Мозаика+» Михаил Волгин, это пятый или шестой проект кафе. По замыслу авторов, сначала на первом этаже здания планируют разместить магазин, позднее – детское кафе, на втором кафе появится сразу. По словам Михаила Волгина, сейчас проектировщики ориентируются на восстановление старого кафе «От двух до пяти» с его интересной архитектурой, ставшей в своё время символом Норильска. Однако назвать дату начала реконструкции пока сложно, всё зависит от инвестиций, ведь предполагается внушительный объём работ.- Планируется построить здание до высоты соседних жилых домов на существующем ростверке, создав симметрию со зданием на пр. Ленинский, 40, и закрыв периметр Театральной площади. Другой вариант – возвести новый ростверк, если обследование несущих конструкций покажет, что в результате растепления произошла деградация грунта. Сегодня часть здания, где расположен кафетерий, отделена деформационными швами от соседних жилых зданий, но они связаны через нулевой этаж. За ростверками обоих домов надо следить, так что этот проект позволяет улучшить возможность эксплуатации и уже имеющихся зданий, и вновь возводимого, - отметил Михаил Волгин.Глава Норильска Ринат Ахметчин обратил внимание на высотную линейку будущей конструкции, его архитектурную стилистику и колористику, которые должны совпадать с общим решением площади: «Хорошо, что в проекте есть витражные окна - посетителям будет открываться прекрасный вид. Я бы обратил внимание ещё на рекламные телебаннеры наверху здания: они и освещают площадь, и смотрятся достойно. К тому же это будет симметрично строению напротив», - отметил он.В свою очередь, Андрей Малков, заместитель главы города, заметил, что важно сделать мощную вытяжку, если в помещении разместится кафе: жители соседних домов не должны слышать кухонные запахи.Напомним, первое в городе детское кафе открылось в сентябре 1966 года. Свое название — «От двух до пяти» — оно получило от одноименной книги Корнея Чуковского. Располагалось кафе на углу Ленинского проспекта, 30, на верхнем этаже пристройки, над диетической столовой. Винтовая лестница вела в уютный деревянный теремок, у окна стоял аквариум, по стенам — изображения сказочных героев. Когда диетстоловая переехала на улицу Дзержинского, ее соседи заняли оба этажа пристройки: на первом разместилось кафе с мебелью для малышей, а на втором — детский бар, где поили тем самым молочным коктейлем через соломинку и фирменным напитком из вишневого сока и мёда.В июле 1975 года кафе «От двух до пяти» закрылось на год, чтобы открыться в новом виде. Норильские художественно–производственные мастерские разработали интерьер, в котором дерево заменила керамика: на стенах — яркая фигурная плитка с бабочками, лягушками, жуками, львами; на потолках — необычные цветные люстры. В «От двух до пяти» установили маленькую мягкую мебель, на первом этаже посетителей встречали сова Соня и белка Машенька. В 1980–х годах у кафе был и филиал: в здании «Юного техника» работало детское кафе «Самоделкин». В 1999 году из детского кафе сделали супермаркет.Фото из архива ЗП, 1970-е годы.