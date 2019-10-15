Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41134
15 октября 2019, 17:05

В Норильске может быть восстановлено кафе на месте знаменитого в прошлом «От двух до пяти». Строительство, по оценке экспертов, займёт не меньше двух лет.


Проект реконструкции кафе «Раздолье» (пр. Ленинский, 30) был рассмотрен сегодня на градостроительном совете Норильска. Как пояснил представитель заказчика «Мозаика+» Михаил Волгин, это пятый или шестой проект кафе. По замыслу авторов, сначала на первом этаже здания планируют разместить магазин, позднее – детское кафе, на втором кафе появится сразу. По словам Михаила Волгина, сейчас проектировщики ориентируются на восстановление старого кафе «От двух до пяти» с его интересной архитектурой, ставшей в своё время символом Норильска. Однако назвать дату начала реконструкции пока сложно, всё зависит от инвестиций, ведь предполагается внушительный объём работ.
- Планируется построить здание до высоты соседних жилых домов на существующем ростверке, создав симметрию со зданием на пр. Ленинский, 40, и закрыв периметр Театральной площади. Другой вариант – возвести новый ростверк, если обследование несущих конструкций покажет, что в результате растепления произошла деградация грунта. Сегодня часть здания, где расположен кафетерий, отделена деформационными швами от соседних жилых зданий, но они связаны через нулевой этаж. За ростверками обоих домов надо следить, так что этот проект позволяет улучшить возможность эксплуатации и уже имеющихся зданий, и вновь возводимого, - отметил Михаил Волгин.
Глава Норильска Ринат Ахметчин обратил внимание на высотную линейку будущей конструкции, его архитектурную стилистику и колористику, которые должны совпадать с общим решением площади: «Хорошо, что в проекте есть витражные окна - посетителям будет открываться прекрасный вид. Я бы обратил внимание ещё на рекламные телебаннеры наверху здания: они и освещают площадь, и смотрятся достойно. К тому же это будет симметрично строению напротив», - отметил он.
В свою очередь, Андрей Малков, заместитель главы города, заметил, что важно сделать мощную вытяжку, если в помещении разместится кафе: жители соседних домов не должны слышать кухонные запахи.
Напомним, первое в городе детское кафе открылось в сентябре 1966 года. Свое название — «От двух до пяти» — оно получило от одноименной книги Корнея Чуковского. Располагалось кафе на углу Ленинского проспекта, 30, на верхнем этаже пристройки, над диетической столовой. Винтовая лестница вела в уютный деревянный теремок, у окна стоял аквариум, по стенам — изображения сказочных героев. Когда диетстоловая переехала на улицу Дзержинского, ее соседи заняли оба этажа пристройки: на первом разместилось кафе с мебелью для малышей, а на втором — детский бар, где поили тем самым молочным коктейлем через соломинку и фирменным напитком из вишневого сока и мёда.
В июле 1975 года кафе «От двух до пяти» закрылось на год, чтобы открыться в новом виде. Норильские художественно–производственные мастерские разработали интерьер, в котором дерево заменила керамика: на стенах — яркая фигурная плитка с бабочками, лягушками, жуками, львами; на потолках — необычные цветные люстры. В «От двух до пяти» установили маленькую мягкую мебель, на первом этаже посетителей встречали сова Соня и белка Машенька. В 1980–х годах у кафе был и филиал: в здании «Юного техника» работало детское кафе «Самоделкин». В 1999 году из детского кафе сделали супермаркет.
Фото из архива ЗП, 1970-е годы.
Просмотров:189
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 15 октября 2019 
19:29   Фасады норильских домов будут ремонтировать с применением новейшей технологии «Термолэнд». 17:54   Процесс капремонтов многоквартирных домов в Норильске в этом году идёт значительно лучше, чем в прошлом, считает ...
17:45   Определены примерные даты проведения экзаменов и последних звонков для выпускников Большого Норильска. 17:44   В ходе Градостроительного совета сегодня обсудили уже воплощающийся проект Центра обслуживания в здании ресторана «Красноярские столбы».
17:05   В Норильске может быть восстановлено кафе на месте знаменитого в прошлом «От двух до пяти». Строительство, по оценке экспертов, займёт не меньше двух лет. 16:41   На социальную поддержку граждан в 2019 году Красноярскому краю дополнительно выделено 926 миллионов рублей.
16:00   Трое игроков «Норильского никеля» вызваны в сборную России по мини-футболу. 14:54   В кайерканской «Снежинке» в рамках взаимодействия со школой № 45 прошло совместное мероприятие по ПДД.
13:03   Председатель Норильского горсовета Александр Пестряков примет участие в международной конференции по туризму. 13:03   Красноярский край лидирует по урожайности среди регионов Сибири.
13:01   Льготы поимённо: закон об учёте представителей коренных малочисленных народов России планируется принять в Госдуме до конца 2019 года. 12:59   Арктический рубеж. Северный флот может получить статус пятого военного округа.
12:53   Тяжёлый металл тундры: в мурманской оленине обнаружен целый спектр химических элементов. 12:29   Список жизненно важных и необходимых лекарств пополнился противоопухолевыми средствами.
12:18   Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призёром первенства Сибирского федерального округа по дзюдо. 12:09   В Музее Норильска пройдёт географический диктант.
11:36   Красноярские школьники начали массово учить китайский язык, в Норильске же этот язык учат всего в одной школе. У нас второй по популярности после английского - немецкий. 11:11   Участковому из Норильска нужна поддержка земляков.
11:05   Дом для кочевника: в самом отделанном посёлке Хатангского района Сындасско таймырцы из числа коренных малочисленных народов получили ключи и справили новоселье в 11 новых домах. 10:49   Бумажным паспортам транспортных средств продлили жизнь.
10:42   Норильского предпринимателя обязали заплатить за использование бренда «Свинка Пеппа».

 14 октября 2019 
17:39   Морская спасательная служба получит к 2024 году 16 судов ледового класса. 17:32   В Норильске с рабочим визитом находится министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
17:20   В Минтруде России определили лучших работников учреждений социального обслуживания за 2019 год. Лучшей в своей номинации признана норильчанка Ирина Цыганкова. 16:38   «Решение нужно отозвать»: депутат Госдумы от Красноярского края предложил обсудить с народом повышение взносов за капремонт.
16:38   Проект краевого бюджета на 2020-2022 годы внесён в Законодательное собрание. 16:30   Завершился отборочный этап городского конкурса «Белые журавли».
15:50   Норильчанка предстанет перед судом за кражу денег с карты матери. 15:49   С сегодняшнего дня авиакомпания NordStar проводит распродажу авиабилетов на рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург и Пекин.
15:44   В Норильске стартовала 31-я городская спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 14:29   ГИБДД напоминает о возможности оформления водительского удостоверения через интернет.
14:28   В России отключили аналоговое телевидение. 13:44   Следственный отдел Норильска проведёт приём граждан.
13:12   Норильская лига КВН открывает творческий сезон. 12:47   Всероссийская перепись населения стартует в России через год. При этом впервые будут использоваться цифровые данные.
12:30   Норильские спасатели напоминают об опасности: озёра в окрестностях города покрыты тонким льдом. 12:30   В ближайшие три года многоквартирные дома по всему краю ждёт масштабное обновление лифтов.
12:11   Проекты «Норникеля» завоевали на Minex Russia 2019 первое и третье места. 11:45   Имя найдёнышу выбрали: норильскую медведицу из парка флоры и фауны «Роев ручей» решили назвать Марфой.
11:44   Определился соперник МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России. 11:44   Выгляни в окошко. В правительстве рассматривают законопроект, запрещающий закрывать окна в подвалах.
11:43   Чтоб как у всех: с 1 января следующего года вырастет плата в краевой фонд капремонта.

 11 октября 2019 
17:39   Будь готов! – в ЕДДС прошла тренировка на случай ЧС. 17:39   Сегодня чествовали учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров, труд которых сделал летние каникулы-2019 познавательными, интересными и весёлыми.
17:17   В Красноярском крае стали больше производить и есть яиц. 17:16   Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составляет около 50 тысяч рублей.
17:10   В Туруханском районе полицейские задержали браконьера, поймавшего более 200 особей омуля. 17:06   В Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата «Живой звук».
17:04   Изменились правила возврата билетов в театр. 17:03   Норильскую Общественную палату возглавила председатель благотворительного фонда.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх