Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41135

15 октября 2019, 17:44



В ходе Градостроительного совета сегодня обсудили уже воплощающийся проект Центра обслуживания в здании ресторана «Красноярские столбы».

Центр обслуживания будет предоставлять комплекс услуг сотрудникам предприятий компании, находящимся в Норильске. Здесь по образцу МФЦ можно будет взять справки, сдать проездные документы, решить кадровые вопросы, словом, всё, что сегодня люди вынуждены получать в нескольких точках по городу, говорит руководитель дирекции по непромышленному строительству ЗФ «Норникель» Павел Непутин. Здание на Ленинском проспекте, 41, было сдано в эксплуатацию в 1963-м, сегодня на трёх его этажах ведётся ремонт, который перепрофилирует помещение из точки общепита в деловой офис. Основная отделка будущего здания - стеклянные фасадные системы и вентилируемые фасады с металлизированной поверхностью композитного материала. По словам Павла Непутина, при капремонте не будет затронута ни одна несущая стена, не меняется ни конструктив помещений, ни планировка. Компоновка здания позволит разместить до 60 сотрудников офиса. Сейчас выполнены демонтажные работы, установлены новые витражные окна, заменена кровля, ведутся фасадные работы. На аналогичной стадии работы и в трёхэтажном талнахском здании бывшего кафе «Красные Камни», затем - детского клуба «Остров Сокровищ» (ул. Горняков, 12). Облицовочная часть вентилируемого фасада здания играет защитно-декоративную роль, монтируется на небольшом расстоянии от стены здания. Возникающая при этом воздушная прослойка между стеной и устанавливаемыми фасадными панелями обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения. Поскольку объект находится в зоне жилой застройки, сейчас требуется изменить вид разрешенного использования земельного участка на зону делового, общественного и коммерческого назначения. А также вид разрешённого использования здания на офисное. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 25 октября. Сдать офисы планируется в первом квартале будущего года, на второй-третий намечено благоустройство прилегающих территорий. - За первый квартал разработаем проект совместно с администрацией, согласуем его и выполним. В Талнахе планируется обустроить небольшую парковку по предложению администрации района, поскольку здание близко к проезжей части, - заключил Павел Непутин. В свою очередь руководитель талнахского территориального управления – замглавы по району Талнах Михаил Шевченко отметил, что появление Центра обслуживания и парковки завершит благоустройство бывшего пустыря в этом районе. Поспособствовала тому и окраска близлежащих домов.

Просмотров:147 На месте бывшего ресторана «Красноярские столбы» (пр. Ленинский, 41) появится фронт-офис общего Центра обслуживания. Подразделение этого центра появится и в Талнахе по адресу: ул. Горняков, 12, где также сейчас идёт капремонт здания.Центр обслуживания будет предоставлять комплекс услуг сотрудникам предприятий компании, находящимся в Норильске. Здесь по образцу МФЦ можно будет взять справки, сдать проездные документы, решить кадровые вопросы, словом, всё, что сегодня люди вынуждены получать в нескольких точках по городу, говорит руководитель дирекции по непромышленному строительству ЗФ «Норникель» Павел Непутин.Здание на Ленинском проспекте, 41, было сдано в эксплуатацию в 1963-м, сегодня на трёх его этажах ведётся ремонт, который перепрофилирует помещение из точки общепита в деловой офис. Основная отделка будущего здания - стеклянные фасадные системы и вентилируемые фасады с металлизированной поверхностью композитного материала.По словам Павла Непутина, при капремонте не будет затронута ни одна несущая стена, не меняется ни конструктив помещений, ни планировка. Компоновка здания позволит разместить до 60 сотрудников офиса. Сейчас выполнены демонтажные работы, установлены новые витражные окна, заменена кровля, ведутся фасадные работы.На аналогичной стадии работы и в трёхэтажном талнахском здании бывшего кафе «Красные Камни», затем - детского клуба «Остров Сокровищ» (ул. Горняков, 12). Облицовочная часть вентилируемого фасада здания играет защитно-декоративную роль, монтируется на небольшом расстоянии от стены здания. Возникающая при этом воздушная прослойка между стеной и устанавливаемыми фасадными панелями обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения. Поскольку объект находится в зоне жилой застройки, сейчас требуется изменить вид разрешенного использования земельного участка на зону делового, общественного и коммерческого назначения. А также вид разрешённого использования здания на офисное. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 25 октября.Сдать офисы планируется в первом квартале будущего года, на второй-третий намечено благоустройство прилегающих территорий.- За первый квартал разработаем проект совместно с администрацией, согласуем его и выполним. В Талнахе планируется обустроить небольшую парковку по предложению администрации района, поскольку здание близко к проезжей части, - заключил Павел Непутин.В свою очередь руководитель талнахского территориального управления – замглавы по району Талнах Михаил Шевченко отметил, что появление Центра обслуживания и парковки завершит благоустройство бывшего пустыря в этом районе. Поспособствовала тому и окраска близлежащих домов.