Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41136

15 октября 2019, 17:45



Определены примерные даты проведения экзаменов и последних звонков для выпускников Большого Норильска.

По словам Ирины Когер, главного специалиста отдела организации и мониторинга общего образования УО и ДО, перед тем как выйти на экзаменационную финишную прямую ЕГЭ, одиннадцатиклассникам предстоит 4 декабря 2019 г. написать сочинение. Оно станет допуском к итоговой аттестации. Обязательными предметами для 11-х классов станут ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные экзамены выпускники могут выбирать, исходя из списка испытаний, необходимых для поступления в вузы. Экзаменационная сессия начинается 25 мая. В этот день школьники сдают географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 28 мая пройдёт экзамен по русскому. 1 июня, в День защиты детей, учащиеся 11-х классов сдают базовую и профильную математику. 4 июня состоятся испытания по истории и физике, а через четыре дня - по обществознанию и химии. 11 июня пройдёт письменный экзамен по иностранному языку. Завершается экзаменационный марафон 15 и 16 июня устным экзаменом по иностранному языку. В девятых классах допуском к ГИА станет устное испытание по русскому языку, которое будет проходить с 14 по 16 февраля 2020 года. Школьникам предстоит четыре обязательных экзамена: два, определённых Министерством образования, по русскому языку и математике и два по выбору. 22 и 23 мая девятиклассники покажут свои знания иностранного языка. 26 мая пройдут экзамены по истории, физики, биологии и химии. Через три дня, 29 мая, ребята сдадут обществознание, информатику и ИКТ, географию, химию, а 30 мая - обществознание. Продолжатся испытания 2 июня – на этот день запланирована сдача русского языка. 5 июня школьники сдают литературу, физику, информатику и ИКТ, географию и иностранные языки. Завершается экзаменационная эпопея 9 июня экзаменом по математике. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации остаётся неизменным. Накануне экзамена учащиеся получают в своей школе пропуск на экзамен, где указаны предмет ОГЭ/ЕГЭ, адрес, дата и время начала экзамена, код школы, где будут проходить испытания. Проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) опубликованы на сайте федеральном портале нормативно-правовых актов: https://regulation.gov.ru Фото Ирины Яринской

Просмотров:192 В этом учебному году последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит 23 мая. В этот же день школьники узнают, кто из них допущен к государственной итоговой аттестации. К слову, к итоговым экзаменам в этом году готовятся 2133 выпускника девятых классов и 1308 одиннадцатиклассников. Ученики с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут выбрать форму сдачи экзамена в виде ЕГЭ или ГВЭ.По словам Ирины Когер, главного специалиста отдела организации и мониторинга общего образования УО и ДО, перед тем как выйти на экзаменационную финишную прямую ЕГЭ, одиннадцатиклассникам предстоит 4 декабря 2019 г. написать сочинение. Оно станет допуском к итоговой аттестации. Обязательными предметами для 11-х классов станут ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные экзамены выпускники могут выбирать, исходя из списка испытаний, необходимых для поступления в вузы.Экзаменационная сессия начинается 25 мая. В этот день школьники сдают географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 28 мая пройдёт экзамен по русскому. 1 июня, в День защиты детей, учащиеся 11-х классов сдают базовую и профильную математику. 4 июня состоятся испытания по истории и физике, а через четыре дня - по обществознанию и химии. 11 июня пройдёт письменный экзамен по иностранному языку. Завершается экзаменационный марафон 15 и 16 июня устным экзаменом по иностранному языку.В девятых классах допуском к ГИА станет устное испытание по русскому языку, которое будет проходить с 14 по 16 февраля 2020 года. Школьникам предстоит четыре обязательных экзамена: два, определённых Министерством образования, по русскому языку и математике и два по выбору. 22 и 23 мая девятиклассники покажут свои знания иностранного языка. 26 мая пройдут экзамены по истории, физики, биологии и химии. Через три дня, 29 мая, ребята сдадут обществознание, информатику и ИКТ, географию, химию, а 30 мая - обществознание. Продолжатся испытания 2 июня – на этот день запланирована сдача русского языка. 5 июня школьники сдают литературу, физику, информатику и ИКТ, географию и иностранные языки. Завершается экзаменационная эпопея 9 июня экзаменом по математике.Порядок прохождения государственной итоговой аттестации остаётся неизменным. Накануне экзамена учащиеся получают в своей школе пропуск на экзамен, где указаны предмет ОГЭ/ЕГЭ, адрес, дата и время начала экзамена, код школы, где будут проходить испытания.Проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) опубликованы на сайте федеральном портале нормативно-правовых актов: https://regulation.gov.ruФото Ирины Яринской