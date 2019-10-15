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15 октября 2019, 17:54



Процесс капремонтов многоквартирных домов в Норильске в этом году идёт значительно лучше, чем в прошлом, считает министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.

Афанасьев рассказал журналистам, что на сегодняшний день уже принят 41 дом, и набранные темпы позволяют предположить, что в этом году в Норильске будет отремонтировано больше ста домов. - Если так будет продолжаться, то с капитальными ремонтами в городе будет всё в порядке, - подчеркнул министр. По мнению Афанасьева, ситуация улучшилось потому, что был принят ряд управленческих решений и утверждена антикризисная программа в самом Фонде регионального оператора, а в Норильске администрация города реализует особые мероприятия, которые позволяют более эффективно контролировать процесс выполнения работ. Всё это дало положительные результаты. Фото Ирины Яринской

Просмотров:127 Сегодня министр вместе с главой города, его заместителями и представителями подрядных и субподрядных организаций осмотрел дома в Центральном районе Норильска, в которых по программе капремонтов обновлены крыши - ул. Комсомольская, 30, ул. Лауреатов, 47, и ул. Богдана Хмельницкого, 19, - и системы электроснабжения - ул. Лауреатов, 23. Также Афанасьев познакомился с тем, как идёт ремонт нулевых циклов, в частности, температурная стабилизация грунтов основания домов № 26 и 28 на улице Бауманской в Талнахе.Афанасьев рассказал журналистам, что на сегодняшний день уже принят 41 дом, и набранные темпы позволяют предположить, что в этом году в Норильске будет отремонтировано больше ста домов.- Если так будет продолжаться, то с капитальными ремонтами в городе будет всё в порядке, - подчеркнул министр.По мнению Афанасьева, ситуация улучшилось потому, что был принят ряд управленческих решений и утверждена антикризисная программа в самом Фонде регионального оператора, а в Норильске администрация города реализует особые мероприятия, которые позволяют более эффективно контролировать процесс выполнения работ. Всё это дало положительные результаты.Фото Ирины Яринской