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15 октября 2019, 19:29



Фасады норильских домов будут ремонтировать с применением новейшей технологии «Термолэнд».

И.о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Евгений Войник сообщил журналистам, что в краткосрочную программу капитального ремонта 2020-2022 годов включён, к примеру, проблемный дом по улице Анисимова, 5. На сегодняшний день завершён комплекс работ по сохранению устойчивости этого здания в рамках четырёхстороннего соглашения. Теперь есть необходимость в ремонте фасада. - Предварительное техническое решение уже имеется. Организация, которая занимается утеплением фасадов по этой технологии, посетила Норильск и провела замеры. Будем стараться, чтобы до конца следующего года фасад этого дома был обновлён, - подчеркнул Войник. Как пояснили в «ЖКС», в чьём управлении находится дом по Анисимова,5, жилищники ранее обращались в муниципалитет города с тем, чтобы решить проблему обветшалого фасада: по плану капремонт ещё не скоро, а люди мёрзнут. Администрация города, в свою очередь, обратилась в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Состояние фасада этого дома обсуждалось на специальной комиссии, в результате чего было принято положительное решение о включении дома в краткосрочную программу, о чём и говорил Евгений Войник. Теперь дело за собственниками, которые должны будут на общем собрании жильцов проголосовать за данный вид работ. Помимо этого, Евгений Войник отметил, что обследование домов и выявление потребности в ремонте и утеплении фасадов продолжится, чтобы в рамках региональной программы выполнить их как можно больше. Фото Ирины Яринской

Просмотров:222 Ремонт и утепление с помощью этой технологии не только продлит срок службы фасада, но и сэкономит деньги собственникам жилья благодаря значительному повышению энергоэффективности. Технология эта дорогостоящая, в Норильске ещё нигде не применялась, но хорошо зарекомендовала себя в других городах, в том числе и северных - например, в Мурманской области.И.о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Евгений Войник сообщил журналистам, что в краткосрочную программу капитального ремонта 2020-2022 годов включён, к примеру, проблемный дом по улице Анисимова, 5. На сегодняшний день завершён комплекс работ по сохранению устойчивости этого здания в рамках четырёхстороннего соглашения. Теперь есть необходимость в ремонте фасада.- Предварительное техническое решение уже имеется. Организация, которая занимается утеплением фасадов по этой технологии, посетила Норильск и провела замеры. Будем стараться, чтобы до конца следующего года фасад этого дома был обновлён, - подчеркнул Войник.Как пояснили в «ЖКС», в чьём управлении находится дом по Анисимова,5, жилищники ранее обращались в муниципалитет города с тем, чтобы решить проблему обветшалого фасада: по плану капремонт ещё не скоро, а люди мёрзнут. Администрация города, в свою очередь, обратилась в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Состояние фасада этого дома обсуждалось на специальной комиссии, в результате чего было принято положительное решение о включении дома в краткосрочную программу, о чём и говорил Евгений Войник. Теперь дело за собственниками, которые должны будут на общем собрании жильцов проголосовать за данный вид работ.Помимо этого, Евгений Войник отметил, что обследование домов и выявление потребности в ремонте и утеплении фасадов продолжится, чтобы в рамках региональной программы выполнить их как можно больше.Фото Ирины Яринской