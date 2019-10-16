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16 октября 2019, 11:53



Более 650 человек – так в цифрах выразился итог дня открытых дверей в Молодёжном центре Кайеркана.

Третий этаж, по традиции, радовал детвору игровыми комплексами «Карусельки», проводились мастер-классы от мастеров прикладного творчества Дома детского творчества. Любители настольных игр отвели душу в тёплой обстановке коворкинг-пространства «Фонтанки». Гостей угощали кофе с чудесными эклерами, а музыкальный фон создавала группа «Бариста». Ближе к финалу состоялось награждение победителей фотоконкурса «Улётное лето», в котором приняли участие и норильчане, и дудинцы. Победительницей здесь стала восьмиклассница из Дудинки Ярослава Гут. Завершился праздник озорной дискотекой, в которой принимала участие не только молодежь Кайеркана. На танцполе «отрывались» все, чья душа требовала продолжения праздника. Концепция мероприятия – космос с его планетами, на которых разместились площадки Молодёжного центра, принадлежала Лилии Кутиной, специалисту по работе с молодёжью. Под её же руководством завсегдатаи центра занимались оформлением зон, изготавливали космические тела, звёзды, планеты, фотозоны и многие другие элементы, благодаря которым удалось создать настроение всего праздника. Фото специалистов Молодёжного центра

Просмотров:201 Организаторы «Улётного» праздника – а это был настоящий праздник для молодёжи – довольны результатом: не часто в стенах Молодёжного центра собирается такое количество народа. При этом удалось создать активные зоны на всех трёх этажах здания. Например, на первом этаже ребята из Российского движения школьников вникали в особенности работы этой организации и делились собственным опытом, работала фотозона, девочкам плели косы и расписывали желающих в технике мехенди. Второй этаж яркими красками расписал художник-граффитист Максим Лемеш, автор пейзажа и надписи «Кайеркан-60» на фасаде здания. Позитивная роспись Максима встречала гостей, направляющихся в фитнес-зал на мастер-класс по зумбе, йоге и фитнесу. Патриотический клуб «Диверсант» вместе с юнармейцами школы №40 предлагал вниманию гостей выставку оборудования и формы. В тире будущие защитники Отечества осваивали навыки сборки-разборки автомата Калашникова. Рядом тренеры проводили открытую тренировку по айкидо. Работал и клуб для семей с самыми маленькими «Малышандия».Третий этаж, по традиции, радовал детвору игровыми комплексами «Карусельки», проводились мастер-классы от мастеров прикладного творчества Дома детского творчества. Любители настольных игр отвели душу в тёплой обстановке коворкинг-пространства «Фонтанки». Гостей угощали кофе с чудесными эклерами, а музыкальный фон создавала группа «Бариста».Ближе к финалу состоялось награждение победителей фотоконкурса «Улётное лето», в котором приняли участие и норильчане, и дудинцы. Победительницей здесь стала восьмиклассница из Дудинки Ярослава Гут.Завершился праздник озорной дискотекой, в которой принимала участие не только молодежь Кайеркана. На танцполе «отрывались» все, чья душа требовала продолжения праздника.Концепция мероприятия – космос с его планетами, на которых разместились площадки Молодёжного центра, принадлежала Лилии Кутиной, специалисту по работе с молодёжью. Под её же руководством завсегдатаи центра занимались оформлением зон, изготавливали космические тела, звёзды, планеты, фотозоны и многие другие элементы, благодаря которым удалось создать настроение всего праздника.Фото специалистов Молодёжного центра