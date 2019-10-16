Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41143

16 октября 2019, 12:16



«Норникель» создал систему имитационного моделирования для планирования подземных работ.



Просмотров:248 Более 1000 км – такова протяжённость шахт «Норникеля». И почти круглые сутки по ним курсирует масса техники: погрузочно-доставочные машины, шахтные автосамосвалы, самоходные буровые установки, электровозы. Чтобы оптимизировать транспортную логистику машин и рассчитать их необходимое количество в каждом месте в любой момент времени, в «Норникеле» разработали единственную в России систему имитационного моделирования — или, проще говоря, математическую программу-симулятор. Задача подземного «коммивояжёра» – искать оптимальные, быстрые и выгодные маршруты перемещения транспорта с учётом режима работы рудника, состояния горных выработок, плечей откатки горной массы и времени, затраченного на её транспортировку, сообщается на странице «Норникеля» в ФБ.