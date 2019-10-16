Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41144

16 октября 2019, 12:55



Городскому центру народного творчества исполнилось 25 лет.

От имени администрации муниципального района и главы Таймыра к руководителю и коллективу Центра обратилась Галина Гаврилова: «25 лет – это определённый рубеж работы учреждения, ваша деятельность очень многогранна и имеет обширную географию. Коллективы Центра неоднократно являлись участниками фестивалей как краевого уровня, так и всероссийского, международного. Но самое главное, что ваше учреждение является системообразующим центром для наших отдалённых и труднодоступных посёлков. Мы видим, с какой радостью население встречает творческие коллективы, с каким удовольствием смотрят ваши концерты. Всё это говорит о том, что вы большие профессионалы, спасибо вам за труд, талант, за творчество. Желаю удачи, новых идей и долгих лет вашему учреждению». За выдающиеся заслуги и достижения перед муниципальным районом, значительный вклад в его развитие Галина Гаврилова вручила директору ГЦНТ Марине Жарковой почетный знак «За заслуги перед Таймыром». Поздравляя сотрудников учреждения, глава города Дудинки Юрий Гурин отметил: «На сегодняшний момент городской Центр народного творчества без преувеличения можно называть мультикультурным центром. Это не только «место силы» для коренных северян, но и «центр притяжения» для дудинцев разных национальностей и культур. В этом и состоит уникальность учреждения. Вы - визитная карточка нашего города». Череда торжественных мероприятий, посвящённых 25-летнему юбилею, началась с выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства художников-скульпторов учреждения «Резной путь», состоялась презентации книги «След души». Завершилось торжество масштабным праздником «Созвучие сердец» на площадке этнокомплекса «Таймыр Моу». Фото со страницы ФБ Таймыр Сердце Арктики

Просмотров:195 Накануне в рамках череды праздничных мероприятий состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Со знаменательным событием коллектив поздравили руководители города, депутаты, представители культуры, клубных формирований и спонсоры.От имени администрации муниципального района и главы Таймыра к руководителю и коллективу Центра обратилась Галина Гаврилова:«25 лет – это определённый рубеж работы учреждения, ваша деятельность очень многогранна и имеет обширную географию. Коллективы Центра неоднократно являлись участниками фестивалей как краевого уровня, так и всероссийского, международного. Но самое главное, что ваше учреждение является системообразующим центром для наших отдалённых и труднодоступных посёлков. Мы видим, с какой радостью население встречает творческие коллективы, с каким удовольствием смотрят ваши концерты. Всё это говорит о том, что вы большие профессионалы, спасибо вам за труд, талант, за творчество. Желаю удачи, новых идей и долгих лет вашему учреждению».За выдающиеся заслуги и достижения перед муниципальным районом, значительный вклад в его развитие Галина Гаврилова вручила директору ГЦНТ Марине Жарковой почетный знак «За заслуги перед Таймыром».Поздравляя сотрудников учреждения, глава города Дудинки Юрий Гурин отметил:«На сегодняшний момент городской Центр народного творчества без преувеличения можно называть мультикультурным центром. Это не только «место силы» для коренных северян, но и «центр притяжения» для дудинцев разных национальностей и культур. В этом и состоит уникальность учреждения. Вы - визитная карточка нашего города».Череда торжественных мероприятий, посвящённых 25-летнему юбилею, началась с выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства художников-скульпторов учреждения «Резной путь», состоялась презентации книги «След души». Завершилось торжество масштабным праздником «Созвучие сердец» на площадке этнокомплекса «Таймыр Моу».Фото со страницы ФБ Таймыр Сердце Арктики