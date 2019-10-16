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16 октября 2019, 13:25

Опубликованы цены на круиз в 2020 году на теплоходе «Максим Горький». Красноярск - Дудинка: от 350 тысяч до миллиона.


Компания «Водоходъ», владелица теплохода «Максим Горький», опубликовала цены на круиз по Енисею.
В свой первый рейс на север Красноярского края теплоход отправится 18 мая. За 10 дней он проплывёт до Ворогово и обратно. Самый дешёвый билет на этот круиз стоит 317,6 тысячи рублей за двухместную каюту на главной палубе.
С 6 июня «Максим Горький» начнёт ходить до Дудинки. Путешествие будет занимать 11 дней. В круиз включено посещение посёлков, экскурсии по Красноярску и Дудинке. В конечной точке туристы посетят Таймырский дом народного творчества, краеведческий музей, этнокультурный комплекс под открытым небом «Таймыр Моу». Изюминкой путешествия станет вертолётная прогулка из Дудинки на плато Путорана.
За этот тур организаторы просят от 356 тысяч (детский билет) до 900 тысяч рублей с человека. Надо иметь ввиду, что в стоимость включено путешествие в одну сторону. То есть из Норильска до материка придётся добираться самостоятельно. На обратном маршруте — от Дудинки до Красноярска — цена выше: от 421 тысячи до 1,06 миллиона рублей.

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