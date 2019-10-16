Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41146

16 октября 2019, 14:21



Монтаж трёх тёплых остановок в Норильске, Талнахе и Кайеркане будет завершён до конца этой недели.

Александр Изотов, начальник сметно-договорного отдела МКУ «Норильскавтодор», сообщает: «По результатам зимней эксплуатации тёплых павильонов, а также с учётом отзывов горожан будет приниматься решение о приобретении дополнительных остановочных пунктов». Общая стоимость тёплых остановок составляет 6,2 миллиона рублей. Их устанавливают в Центральном районе - на Ленинском проспекте, 33; в Талнахе - на улице Спортивной, 4, и в Кайеркане - на улицы Победы, 9. Сейчас работы практически завершены, подрядчики выполняют пусконаладочные работы. Внутри новые павильоны будут оснащены нагревательными элементами, тепловой завесой, лавочками с подогревом, стендом для объявлений, светодиодной подсветкой и цифровыми видеокамерами, запись с которых будет передаваться в онлайн-режиме в единую дежурную диспетчерскую службу. Снаружи уже установлены урны. Для изготовления остановок использовались антивандальные, упрочнённые стёкла, которые способны выдержать серьёзные нагрузки. Представитель подрядчика Александр Шали говорит, что проблем с монтажом остановок нет, павильоны практически готовы, осталось только подключить электричество и запускать павильоны в эксплуатацию. На павильоны будет действовать пятилетний гарантийный срок, в течение которого недостатки, возникающие в процессе эксплуатации, будут устраняться за счёт подрядчика. К слову, потребность норильчан в тёплых остановках отмечена в мастер-плане Норильска, разработанном под кураторством Агентства развития Норильска. Таким образом решается целый ряд проблем, с которыми сталкиваются норильчане ежедневно. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:433 О необходимости установки в городе тёплых остановок чиновники начали говорить довольно давно. В 2017 году необходимость назрела достаточно остро, чтобы руководство Норильска перешло к активному планированию. Для начала – изучили опыт использования подобных павильонов по стране. Например, в Сургуте муниципалитет закупал более десяти тёплых остановочных пунктов. Год эксплуатации выявил слабые места этих конструкций. Поэтому норильчане, закупая аналогичные павильоны, сразу предусмотрели ряд нюансов. Так решено было поменять материал подогреваемых скамеек на более теплопроводный, а двери, которые в Сургуте открывались вручную, оснастить автоматическим механизмом.Александр Изотов, начальник сметно-договорного отдела МКУ «Норильскавтодор», сообщает: «По результатам зимней эксплуатации тёплых павильонов, а также с учётом отзывов горожан будет приниматься решение о приобретении дополнительных остановочных пунктов».Общая стоимость тёплых остановок составляет 6,2 миллиона рублей. Их устанавливают в Центральном районе - на Ленинском проспекте, 33; в Талнахе - на улице Спортивной, 4, и в Кайеркане - на улицы Победы, 9.Сейчас работы практически завершены, подрядчики выполняют пусконаладочные работы. Внутри новые павильоны будут оснащены нагревательными элементами, тепловой завесой, лавочками с подогревом, стендом для объявлений, светодиодной подсветкой и цифровыми видеокамерами, запись с которых будет передаваться в онлайн-режиме в единую дежурную диспетчерскую службу. Снаружи уже установлены урны. Для изготовления остановок использовались антивандальные, упрочнённые стёкла, которые способны выдержать серьёзные нагрузки.Представитель подрядчика Александр Шали говорит, что проблем с монтажом остановок нет, павильоны практически готовы, осталось только подключить электричество и запускать павильоны в эксплуатацию.На павильоны будет действовать пятилетний гарантийный срок, в течение которого недостатки, возникающие в процессе эксплуатации, будут устраняться за счёт подрядчика.К слову, потребность норильчан в тёплых остановках отмечена в мастер-плане Норильска, разработанном под кураторством Агентства развития Норильска. Таким образом решается целый ряд проблем, с которыми сталкиваются норильчане ежедневно.Фото Натальи Черкашиной