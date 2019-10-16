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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:09 Органная музыка впервые зазвучит на норильской сцене. Обладателем уникального инструмента стал колледж искусств.
18:30 Измерить давление, выпить лечебный чай и узнать о деятельности КЦСОН можно в день открытых дверей.
18:29 Освещения на части трассы Норильск-Талнах не будет до 24 октября.
18:07 Благоустройство и озеленение района Талнах ведётся опережающими темпами.
17:58 «Повышение взносов за капремонт - вопрос решённый» - министр ЖКХ края развеял все сомнения.
17:06 Продолжается приём заявок на конкурс «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры».
17:06 Боксёр Рой Джонс - младший ищет в Норильске талантливых спортсменов.
16:45 21-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков.
16:44 В Норильск вновь привлечены средства Фонда президентских грантов.
16:43 Сегодня свой день рождения отмечает кинотеатр «Родина». Любимому кинокомплексу – 66.
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