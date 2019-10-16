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16 октября 2019, 14:32



Неудачно перешёл дорогу: в ДТП пострадал пожилой пешеход.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожного происшествия и призывают норильчан быть предельно внимательными на дороге: пешеходов – переходить дорогу в установленных местах, а водителей - учитывать погодные и дорожные условия. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:220 Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около десяти часов утра в Талнахе. Пожилой мужчина переходил дорогу в 13 метрах от «пешеходки», где его сбил автомобиль «Мазда». Пострадавший с травмами доставлен в городскую больницу.Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожного происшествия и призывают норильчан быть предельно внимательными на дороге: пешеходов – переходить дорогу в установленных местах, а водителей - учитывать погодные и дорожные условия.Фото Владимира Макушкина