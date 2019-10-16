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16 октября 2019, 14:42



В турнире по боксу, посвящённом открытию спортивного сезона, выступили сразу полсотни спортсменов города.

Турнир собрал ребят трёх возрастных категорий - 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения, которым в ближайшее время предстоит отстаивать честь города на выездных турнирах. Эти состязания дали возможность ребятам пройти предварительные пробы своего мастерства. По словам тренеров, хорошо себя показали и заняли первые места Матвей Рублинский (спортшкола единоборств), Сармат Дзуцев и Владислав Ефремов (спортшкола № 4). В ближайшие месяцы ребята 15-16 лет готовятся отправиться в Воркуту на спартакиаду городов севера России; боксёры 12-13 лет - на всероссийский турнир памяти Грекова и турнир «Невские звёзды», спортсмены 14 лет - на турнир памяти Пивоварова. Фото участников соревнований

Просмотров:178 Турнир проходил в Талнахе в спортзале «Солнышко», на ринг вышли 56 спортсменов из спортивных школ Норильска и Талнаха. К сожалению, боксёры из Кайеркана и Оганера по разным причинам в соревнованиях не участвовали.Турнир собрал ребят трёх возрастных категорий - 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения, которым в ближайшее время предстоит отстаивать честь города на выездных турнирах.Эти состязания дали возможность ребятам пройти предварительные пробы своего мастерства. По словам тренеров, хорошо себя показали и заняли первые места Матвей Рублинский (спортшкола единоборств), Сармат Дзуцев и Владислав Ефремов (спортшкола № 4). В ближайшие месяцы ребята 15-16 лет готовятся отправиться в Воркуту на спартакиаду городов севера России; боксёры 12-13 лет - на всероссийский турнир памяти Грекова и турнир «Невские звёзды», спортсмены 14 лет - на турнир памяти Пивоварова.Фото участников соревнований