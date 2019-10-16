Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41149

16 октября 2019, 15:11



На стройке ФОК завершается закрытие теплового контура. Сроки сдачи объекта всё те же – август 2020 года.

- Зима и весна внесли небольшие коррективы в график нашей работы, было достаточно много снега, с которым подрядчику пришлось бороться, поэтому некоторые планы были смещены. Но, подчеркну, основные сроки сдачи объекта остались прежними – август 2020 года. Нами уже пройдена половина пути и, что важно, самое сложное осталось позади, - пояснил Николай Землянский. Напомним, ФОК возводится на въезде в город в районе дома № 6а на улице 50 лет Октября на средства «Норникеля», выделившего на это более 1,7 млрд рублей. Новое спортсооружение станет основной тренировочной базой мини-футбольного клуба «Норильский никель», выступающего в Суперлиге. Помимо игр профессиональных клубов здесь будут проводиться и любительские состязания, в том числе по баскетболу, волейболу и бадминтону, а также спартакиады филиалов и РОКС компании, тренировки детско-юношеских команд. Там появятся три зала для фитнеса, кардиозал и зал для силовых занятий, конференц-зал, судейские комнаты, кафе. Примечательно, что трёхэтажный спортивный комплекс общей площадью более 10 600 кв. м планируется оснастить самой современной лечебной аппаратурой для восстановления спортсменов, а также приборами допинг-контроля, что позволит принимать на нём и международные соревнования. Трибуны арены смогут вместить примерно 1200 человек на посадочных местах, а в дни важных игр ещё дополнительное количество болельщиков - на балконах. Немаловажно и то, что ФОК будет доступен для маломобильных групп населения: здание оборудуют специальными подъёмниками и лифтами. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:199 Самый сложный этап строительства физкультурно-оздоровительного комплекса - обустройство нулевого цикла, которым строители занимались с августа 2018 года по март 2019-го – позади. Сейчас на объекте закрывают тепловой контур: проводят монтаж стеновых панелей, так называемых сэндвич-панелей, чтобы создать нужный температурный режим для дальнейшей работы по монтажу инженерных сетей и внутренней отделки, к которым приступят уже в декабре, сообщает начальник отдела строительного контроля дирекции по непромышленному строительству Заполярного филиала «Норникеля» Николай Землянский. Сегодня на стройплощадке трудятся около 170 человек, работы ведутся круглосуточно силами промышленной строительно–монтажной компании - генерального подрядчика, имеющего большой опыт работы в условиях Крайнего Севера.- Зима и весна внесли небольшие коррективы в график нашей работы, было достаточно много снега, с которым подрядчику пришлось бороться, поэтому некоторые планы были смещены. Но, подчеркну, основные сроки сдачи объекта остались прежними – август 2020 года. Нами уже пройдена половина пути и, что важно, самое сложное осталось позади, - пояснил Николай Землянский.Напомним, ФОК возводится на въезде в город в районе дома № 6а на улице 50 лет Октября на средства «Норникеля», выделившего на это более 1,7 млрд рублей. Новое спортсооружение станет основной тренировочной базой мини-футбольного клуба «Норильский никель», выступающего в Суперлиге. Помимо игр профессиональных клубов здесь будут проводиться и любительские состязания, в том числе по баскетболу, волейболу и бадминтону, а также спартакиады филиалов и РОКС компании, тренировки детско-юношеских команд. Там появятся три зала для фитнеса, кардиозал и зал для силовых занятий, конференц-зал, судейские комнаты, кафе.Примечательно, что трёхэтажный спортивный комплекс общей площадью более 10 600 кв. м планируется оснастить самой современной лечебной аппаратурой для восстановления спортсменов, а также приборамидопинг-контроля, что позволит принимать на нём и международные соревнования. Трибуны арены смогут вместить примерно 1200 человек на посадочных местах, а в дни важных игр ещё дополнительное количество болельщиков - на балконах. Немаловажно и то, что ФОК будет доступен для маломобильных групп населения: здание оборудуют специальными подъёмниками и лифтами.Фото Владимира Макушкина