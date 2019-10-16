Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41150

16 октября 2019, 15:30



За лето в Норильске установили три светофорных комплекса.

Как сообщил сегодня начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов, все запланированные работы выполнены, подрядчики уложились в установленные контрактом сроки. Объекты введены в эксплуатацию и функционируют в нормальном режиме. В общем на три светофорных объекта с организацией пешеходного движения было потрачено около 13 миллионов рублей. В следующем году подобные работы не планируют, сконцентрируются на текущем ремонте и обслуживании существующих светофоров. Добавим, в течение года норильские автомобилисты сбили три светофора. Последний случай произошёл накануне в районе 48-й школы. Водитель, перевозивший негабаритный груз, не подрасчитал, зацепил новый вызывной светофор и полностью его повредил. До этого были испорчены «дорожные регулировщики» возле талнахского автовокзала и на перекрёстке улицы Павлова и северной объездной дороги. На восстановление последнего, например, понадобилось около 350 тысяч. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:202 Светодиодные светофоры, стойки, пешеходные переходы с ограждениями, дорожные знаки и разметка появились на трёх городских перекрёстках: Талнахской – Пушкина, Павлова – Кирова, Кирова – Советская. Данные участки были выбраны по результатам анализа аварийности и интенсивности дорожного движения.Как сообщил сегодня начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов, все запланированные работы выполнены, подрядчики уложились в установленные контрактом сроки. Объекты введены в эксплуатацию и функционируют в нормальном режиме.В общем на три светофорных объекта с организацией пешеходного движения было потрачено около 13 миллионов рублей. В следующем году подобные работы не планируют, сконцентрируются на текущем ремонте и обслуживании существующих светофоров.Добавим, в течение года норильские автомобилисты сбили три светофора. Последний случай произошёл накануне в районе 48-й школы. Водитель, перевозивший негабаритный груз, не подрасчитал, зацепил новый вызывной светофор и полностью его повредил. До этого были испорчены «дорожные регулировщики» возле талнахского автовокзала и на перекрёстке улицы Павлова и северной объездной дороги. На восстановление последнего, например, понадобилось около 350 тысяч.Фото Владимира Макушкина