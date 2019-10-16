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16 октября 2019, 16:17



В навигацию этого года для нужд «Норникеля» енисейское пароходство добыло и перевезло более одного миллиона тонн песка.

– Заявка комбината по добыче и поставке песка в навигацию 2019 года исполнена Енисейским пароходством на 100%. Выполнению плана способствовала чёткая и слаженная работа как со стороны перевозчика, так и со стороны грузополучателя при организации работ по своевременной выгрузке песка в Дудинке, - отметил генеральный директор управляющей компании ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин. Добавим, что качественное ведение работ по координации движения и расстановке флота пароходства на причалах Дудинского морского порта, а также оперативное оформление перевозочных документов и передачу песка грузополучателю обеспечивали сотрудники Таймырского районного управления АО «ЕРП». Добыча песка ежегодно ведётся с помощью земснаряда «ПЗС-500-26» на глубинах от 2,5 до 15 метров. Это судно оснащено мощным насосом, который погружается на дно и подает песок вместе с водой на баржи-площадки, где песок оседает, а вода уходит за борт. Земснаряд обслуживает экипаж из 21 человека, которые работают в три смены, за одни сутки отгружая до шести барж. Транспортировку барж вели теплоходы «Капитан Яковлев», «Капитан Ильинский», «Капитан Лиханский», «ОТА-917». Средняя ежегодная продолжительность навигации на данном направлении, ориентировочно, составляет 110 суток. Фото с официального сайта ЕРП

Просмотров:192 10 октября АО «Енисейское речное пароходство» завершило добычу и перевозку песка Червинской линии для нужд «Норникеля». Всего за сезон добыто 1 миллион 237 тысячи тонн, сообщает официальный портал ЕРП.– Заявка комбината по добыче и поставке песка в навигацию 2019 года исполнена Енисейским пароходством на 100%. Выполнению плана способствовала чёткая и слаженная работа как со стороны перевозчика, так и со стороны грузополучателя при организации работ по своевременной выгрузке песка в Дудинке, - отметил генеральный директор управляющей компании ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин.Добавим, что качественное ведение работ по координации движения и расстановке флота пароходства на причалах Дудинского морского порта, а также оперативное оформление перевозочных документов и передачу песка грузополучателю обеспечивали сотрудники Таймырского районного управления АО «ЕРП».Добыча песка ежегодно ведётся с помощью земснаряда «ПЗС-500-26» на глубинах от 2,5 до 15 метров. Это судно оснащено мощным насосом, который погружается на дно и подает песок вместе с водой на баржи-площадки, где песок оседает, а вода уходит за борт. Земснаряд обслуживает экипаж из 21 человека, которые работают в три смены, за одни сутки отгружая до шести барж. Транспортировку барж вели теплоходы «Капитан Яковлев», «Капитан Ильинский», «Капитан Лиханский», «ОТА-917».Средняя ежегодная продолжительность навигации на данном направлении, ориентировочно, составляет 110 суток.Фото с официального сайта ЕРП