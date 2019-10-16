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16 октября 2019, 16:43



Сегодня свой день рождения отмечает кинотеатр «Родина». Любимому кинокомплексу – 66.

Приказом №1 по кинотеатру «Родина» на должность директора была назначена «товарищ Cмолькова». А первой картиной, показанной норильчанам, стал кинофильм «Звезда». В первые годы попасть на сеанс в «Родину» было нелегко: билеты раскупались сразу, в давке можно было запросто лишиться пуговиц на пальто. Норильчане через газету требовали присутствия в вестибюле кинотеатра дежурного милиционера. Но жажда народа к «важнейшему из искусств» вскоре была удовлетворена: 18 октября 1955 года в бывшем здании театра на улице Горной заработал кинотеатр «Луч», а в 1957-м рядом с «Родиной» открылся кинотеатр «Победа». Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:200 На момент открытия, 16 октября 1953 года, это был самый большой в городе кинотеатр, с двумя залами - Красным и Голубым, вмещающими в общей сложности 441 человека. «Родину» можно считать первым настоящим кинотеатром города, потому что до этого кино крутили в клубе шахтёров, ДИТРе, окружкоме профсоюза, но помещения, при строительстве предназначенного именно для встречи с синематографом, не было. Правда, открылась «Родина» не в отдельном здании, а на первом этаже жилого дома. Это было связано с острым дефицитом жилья, из-за чего объекты соцкультбыта строились по остаточному принципу.Приказом №1 по кинотеатру «Родина» на должность директора была назначена «товарищ Cмолькова». А первой картиной, показанной норильчанам, стал кинофильм «Звезда». В первые годы попасть на сеанс в «Родину» было нелегко: билеты раскупались сразу, в давке можно было запросто лишиться пуговиц на пальто. Норильчане через газету требовали присутствия в вестибюле кинотеатра дежурного милиционера. Но жажда народа к «важнейшему из искусств» вскоре была удовлетворена: 18 октября 1955 года в бывшем здании театра на улице Горной заработал кинотеатр «Луч», а в 1957-м рядом с «Родиной» открылся кинотеатр «Победа».Фото из архива "Заполярной правды"