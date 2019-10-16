Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41153

16 октября 2019, 16:44



В Норильск вновь привлечены средства Фонда президентских грантов.

«69 параллель» продолжает свои «Безграничные возможности» новым проектом «Расширяя границы», направленным на повышение доступности и развитие инновационных реабилитационных и оздоровительных услуг для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в районах Крайнего Севера. Основной задачей проекта является запуск трёх современных методов адаптивной физической культуры и психологической коррекции, которые на данный момент не представлены в нашем регионе (Бобат-терапия, ABA-терапия, «Лыжи мечты. Игры»), а также развитие уже действующих направлений («Лыжи мечты. Ролики» и гидрореабилитация). На всё это понадобится около 4 миллионов рублей. Красноярская региональная общественная организация «Клуб исследователей Таймыра» продолжает работу Школы краеведа Норильска. Цель проекта – сохранение существующих и поиск новых знаний об истории Большого Норильска и Таймыра, а также создание механизма передачи их всем заинтересованным лицам. Также необходимо повышение квалификации сегодняшнего отряда краеведов, пополнение его рядов и подготовка достойной смены из числа молодежи. Клубу выделено 2,3 млн рублей. Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица» также не впервые получит президентский грант. Но в этот раз около 2,2 млн рублей направит на новый проект «Подснежник». Он предполагает запуск долгосрочной программы по оказанию помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта организуют женское отделение социального центра на десять мест. Подопечные «Горлицы» будут проходить стационарную адаптацию, социализацию до тех пор, пока не решатся все вопросы, связанные с их социальным статусом (жилищные, материальные, психологические, семейные). Добавим, 15 октября стартовал приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году. Подробности можно узнать на официальном сайте президентскиегранты.рф.

Просмотров:370 На участие во втором конкурсе Фонда в 2019 году заявки подали шесть некоммерческих организаций Норильска. Деньги на воплощение своих социальных проектов получат благотворительный фонд «69 параллель», Клуб исследователей Таймыра и Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица».«69 параллель» продолжает свои «Безграничные возможности» новым проектом «Расширяя границы», направленным на повышение доступности и развитие инновационных реабилитационных и оздоровительных услуг для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в районах Крайнего Севера. Основной задачей проекта является запуск трёх современных методов адаптивной физической культуры и психологической коррекции, которые на данный момент не представлены в нашем регионе (Бобат-терапия, ABA-терапия, «Лыжи мечты. Игры»), а также развитие уже действующих направлений («Лыжи мечты. Ролики» и гидрореабилитация). На всё это понадобится около 4 миллионов рублей.Красноярская региональная общественная организация «Клуб исследователей Таймыра» продолжает работу Школы краеведа Норильска. Цель проекта – сохранение существующих и поиск новых знаний об истории Большого Норильска и Таймыра, а также создание механизма передачи их всем заинтересованным лицам. Также необходимо повышение квалификации сегодняшнего отряда краеведов, пополнение его рядов и подготовка достойной смены из числа молодежи. Клубу выделено 2,3 млн рублей.Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица» также не впервые получит президентский грант. Но в этот раз около 2,2 млн рублей направит на новый проект «Подснежник». Он предполагает запуск долгосрочной программы по оказанию помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта организуют женское отделение социального центра на десять мест. Подопечные «Горлицы» будут проходить стационарную адаптацию, социализацию до тех пор, пока не решатся все вопросы, связанные с их социальным статусом (жилищные, материальные, психологические, семейные).Добавим, 15 октября стартовал приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году. Подробности можно узнать на официальном сайте президентскиегранты.рф.