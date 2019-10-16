Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41154

16 октября 2019, 16:45



21-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков.

Молодого человека задержали в подъезде одного из домов по Солнечному проезду. В ходе личного досмотра у него обнаружили наркотическое средство массой более 15 граммов, что является крупным размером. По статье 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» парню грозит 10 лет тюрьмы.

Просмотров:198 Уголовное дело уже направлено в суд, а обвиняемый находится под стражей.Молодого человека задержали в подъезде одного из домов по Солнечному проезду. В ходе личного досмотра у него обнаружили наркотическое средство массой более 15 граммов, что является крупным размером.По статье 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» парню грозит 10 лет тюрьмы.