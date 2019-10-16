Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41155

16 октября 2019, 17:06



Боксёр Рой Джонс - младший ищет в Норильске талантливых спортсменов.

Фонд Роя Джонса объявил проект «Путь к абсолютной победе» по поиску талантливой молодёжи в нашей стране. Согласно условиям конкурса, боксёры от 10 до 17 лет должны преодолеть заочный этап, предоставив организаторам три видео по 30 секунд — бой с тенью, спарринг с партнёром, работа на снаряде. Иркутская область и Красноярский край — первые два региона, в которых стартовал проект «Путь к абсолютной победе». С 16 октября сбор заявок начнётся в Москве и Московской области. Подробнее ознакомиться с условиями проекта и подать заявку можно на официальном сайте проекта — http://rjjboxing.ru «Я хочу помочь российским ребятам стать настоящими спортсменами, которыми будут гордиться. Россия — очень большая страна, многие начинающие спортсмены живут в деревнях и маленьких городах. Многие думают, что никогда не смогут выйти на мировой уровень, но это не так. Бокс — это не только сила, это энергия, воля, собранность, это здоровье. Мы обязаны дать возможность талантливым ребятам из самых далёких уголков России найти себя, сформировать высокую самооценку. Только так они будут с любовью думать о близких, о стране и своей роли в ней», - приводит слова Роя Джонса-младшего портал www.irk.ru. Норильчане также откликнулись на многообещающий проект: из нашего города в следующий этап отобрались семеро спортсменов: двое представляют спортшколу единоборств, пятеро – спортшколу №4. 24 октября эти семеро ребят в сопровождении тренера вылетают в столицу края, где 25 октября Рой Джонс лично проведет финальные отборочные этапы. Его победители примут участие в тренировочных сборах, которые будет проводить легенда бокса в Москве. Фото: ru.sputnik.kg

Просмотров:212 Рой Джонс - младший — живая легенда бокса, бывший чемпион мира по боксу в четырех разных весовых категориях. В начале 2000 годов считался лучшим боксёром мира в независимости от весовой категории. В 2002 году являлся обладателем одновременно восьми чемпионских поясов. Единственный боксёр в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжёлом и супертяжёлом весах. По версии многих изданий входит в топ-50 лучших боксёров за всю историю этого вида спорта.Фонд Роя Джонса объявил проект «Путь к абсолютной победе» по поиску талантливой молодёжи в нашей стране. Согласно условиям конкурса, боксёры от 10 до 17 лет должны преодолеть заочный этап, предоставив организаторам три видео по 30 секунд — бой с тенью, спарринг с партнёром, работа на снаряде.Иркутская область и Красноярский край — первые два региона, в которых стартовал проект «Путь к абсолютной победе». С 16 октября сбор заявок начнётся в Москве и Московской области. Подробнее ознакомиться с условиями проекта и подать заявку можно на официальном сайте проекта — http://rjjboxing.ru«Я хочу помочь российским ребятам стать настоящими спортсменами, которыми будут гордиться. Россия — очень большая страна, многие начинающие спортсмены живут в деревнях и маленьких городах. Многие думают, что никогда не смогут выйти на мировой уровень, но это не так. Бокс — это не только сила, это энергия, воля, собранность, это здоровье. Мы обязаны дать возможность талантливым ребятам из самых далёких уголков России найти себя, сформировать высокую самооценку. Только так они будут с любовью думать о близких, о стране и своей роли в ней», - приводит слова Роя Джонса-младшего портал www.irk.ru.Норильчане также откликнулись на многообещающий проект: из нашего города в следующий этап отобрались семеро спортсменов: двое представляют спортшколу единоборств, пятеро – спортшколу №4.24 октября эти семеро ребят в сопровождении тренера вылетают в столицу края, где 25 октября Рой Джонс лично проведет финальные отборочные этапы. Его победители примут участие в тренировочных сборах, которые будет проводить легенда бокса в Москве.Фото: ru.sputnik.kg