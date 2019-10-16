Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41156

16 октября 2019, 17:06



Продолжается приём заявок на конкурс «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры».

Конкурс состоит из нескольких этапов: «Патриотическая визитка» – предполагает размещение на сайте общественной организации «Гражданское общество» www.civil-society.org информации о наиболее значимых мероприятиях, проведенных учреждением по патриотическому воспитанию. Этап «Гражданское мужество» предполагает раскрытие творческого потенциала руководителей и сотрудников учреждений. Очный (завершающий) этап конкурса предполагает публичное оглашение и обсуждение лучших новаторских идей по патриотическому воспитанию, представленных для этапа «Гражданское мужество». Данный этап предполагает возможность выработки механизмов реализации самых интересных конкурсных проектов. Подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте https://www.civil-society.org/. 21 декабря 2019 года в Москве состоится Всероссийский патриотический форум, на который будут приглашены руководители организаций образования и культуры, внесшие значительный вклад в реализацию Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан на 2016–2020 годы». Отбор делегатов форума пройдёт на основании активного участия в конкурсе «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры». Заявки на участие в конкурсе «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры» принимаются до 29 ноября по электронной почте: info@civil-society.org

Просмотров:204 Организатор конкурса - Межрегиональная общественная организация патриотического воспитания граждан «Гражданское общество».Конкурс состоит из нескольких этапов: «Патриотическая визитка» – предполагает размещение на сайте общественной организации «Гражданское общество» www.civil-society.org информации о наиболее значимых мероприятиях, проведенных учреждением по патриотическому воспитанию.Этап «Гражданское мужество» предполагает раскрытие творческого потенциала руководителей и сотрудников учреждений. Очный (завершающий) этап конкурса предполагает публичное оглашение и обсуждение лучших новаторских идей по патриотическому воспитанию, представленных для этапа «Гражданское мужество». Данный этап предполагает возможность выработки механизмов реализации самых интересных конкурсных проектов.Подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте https://www.civil-society.org/.21 декабря 2019 года в Москве состоится Всероссийский патриотический форум, на который будут приглашены руководители организаций образования и культуры, внесшие значительный вклад в реализацию Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан на 2016–2020 годы».Отбор делегатов форума пройдёт на основании активного участия в конкурсе «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры».Заявки на участие в конкурсе «Патриотическое воспитание граждан в учреждениях образования и культуры» принимаются до 29 ноября по электронной почте: info@civil-society.org