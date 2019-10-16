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16 октября 2019, 17:58



«Повышение взносов за капремонт - вопрос решённый» - министр ЖКХ края развеял все сомнения.

Постановление регионального правительства вступает в силу 1 января 2020 года. Новые суммы появятся в платёжках в феврале. В абсолютных цифрах прирост составит от 1,07 до 1,49 рублей за квадратный метр. Размер взноса зависит от территории, этажности МКД и наличия лифтов. Так, в Норильске плата за капремонт в домах без лифта увеличится с 10 до 11,43 рублей. Жители многоэтажек с лифтом будут платить уже не 10,40, а 11,89 рублей за метр площади.

Просмотров:227 Повышение платы за капремонт на 14,2 % - вопрос решённый. Эту информацию в ходе визита в Норильск подтвердил министр ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев, сообщается на официальной странице УК «ЖКС».Постановление регионального правительства вступает в силу 1 января 2020 года. Новые суммы появятся в платёжках в феврале.В абсолютных цифрах прирост составит от 1,07 до 1,49 рублей за квадратный метр. Размер взноса зависит от территории, этажности МКД и наличия лифтов. Так, в Норильске плата за капремонт в домах без лифта увеличится с 10 до 11,43 рублей. Жители многоэтажек с лифтом будут платить уже не 10,40, а 11,89 рублей за метр площади.