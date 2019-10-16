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16 октября 2019, 18:07



Благоустройство и озеленение района Талнах ведётся опережающими темпами.

На въезде в Талнах создана зона отдыха с игровыми комплексами, фигурами северного оленя и белого медведя. Неподалёку, на ул. Кравца, 10, на средства «Норникеля» возводится пятиэтажный жилой дом для специалистов компании, который планируют ввести в эксплуатацию уже в 2020 году. В районе храма Святой Троицы в этом году благоустроили парковую зону: высадили берёзовую аллею из 60 деревьев, привезённых из Красноярска. В следующем году здесь планируют установить малые архитектурные формы. Заметно в этом году преобразился и пятый микрорайон: оборудованы парковые зоны, газоны вдоль дорог, бывшие пустыри превращаются в места отдыха. К примеру, в районе ул. Энтузиастов 1, 3, 5, 7 в этом году установили детский игровой комплекс, а в 2020-м планируют оборудовать зону отдыха с беседкой. Около школы № 33 вместо пустыря тоже появился сквер. До конца года в этом микрорайоне откроется большой современный супермаркет. Полностью завершено благоустройство территории в районе ул. Маслова-Бауманская: здесь разместили большой игровой комплекс для детей разных возрастов, установили урны и скамьи, обустроили газоны и опоры освещения. Все работы велись с обязательным условием сохранения существующих зелёных насаждений. Благоустройство этой зоны выполнено в рамках партийного проекта «Городская среда». Дмитрий Карасёв отметил, что руководитель Талнахского территориального управления наладил диалог с управляющими компаниями, предпринимателями и предприятиями «Норникеля», расположенными в районе, благодаря чему Талнах стал образцово-показательным районом Норильска. - Благоустройство и озеленение района Талнах ведётся опережающими темпами, и я думаю, что этот положительный опыт работы надо взять на вооружение всем районам Норильска, - подчеркнул он. В ходе рабочего совещания, в котором также приняли участие талнахские депутаты, Михаил Шевченко сообщил, что в 2020 году планирует уделить особое внимание ямочному ремонту въездов во дворы, а также обновлению монумента на площади Победы – его намерены облицевать гранитом. Депутаты отметили, что необходимо также рассмотреть вопрос восстановления фасадов жилых домов в районе площади Горняков, где обустроена зона отдыха и проходят культурно-массовые мероприятия. Как пояснила депутат и генеральный директор управляющей компании «СеверныйБыт» Надежда Оробинская, в настоящее время прорабатывается вопрос проведения ремонта этих зданий за счёт средств регионального фонда капремонтов. В завершение визита председатель комиссии по городскому хозяйству подчеркнул необходимость регулярных встреч депутатов с руководителями районных управлений и выразил готовность оказать поддержку при утверждении городским Советом тех или иных решений в области благоустройства Талнаха. - Мы высоко оцениваем результаты работы руководства Талнаха, основываясь в том числе на положительных отзывах жителей района. Поэтому и впредь будем поддерживать ваши проекты по благоустройству, установке арт-объектов, ремонту дорог и повышения качества жизни талнахцев, - резюмировал итоги встречи Дмитрий Карасёв.

Просмотров:204 Председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв вместе с парламентариями от района Талнах Владимиром Бондарем, Надеждой Оробинской, Татьяной Скорик и Еленой Тумановой обсудили с начальником территориального управления дальнейшие планы благоустройства рудной столицы. Михаил Шевченко рассказал о проведённых за последние два года мероприятиях.На въезде в Талнах создана зона отдыха с игровыми комплексами, фигурами северного оленя и белого медведя. Неподалёку, на ул. Кравца, 10, на средства «Норникеля» возводится пятиэтажный жилой дом для специалистов компании, который планируют ввести в эксплуатацию уже в 2020 году.В районе храма Святой Троицы в этом году благоустроили парковую зону: высадили берёзовую аллею из 60 деревьев, привезённых из Красноярска. В следующем году здесь планируют установить малые архитектурные формы.Заметно в этом году преобразился и пятый микрорайон: оборудованы парковые зоны, газоны вдоль дорог, бывшие пустыри превращаются в места отдыха. К примеру, в районе ул. Энтузиастов 1, 3, 5, 7 в этом году установили детский игровой комплекс, а в 2020-м планируют оборудовать зону отдыха с беседкой. Около школы № 33 вместо пустыря тоже появился сквер. До конца года в этом микрорайоне откроется большой современный супермаркет.Полностью завершено благоустройство территории в районе ул. Маслова-Бауманская: здесь разместили большой игровой комплекс для детей разных возрастов, установили урны и скамьи, обустроили газоны и опоры освещения. Все работы велись с обязательным условием сохранения существующих зелёных насаждений. Благоустройство этой зоны выполнено в рамках партийного проекта «Городская среда».Дмитрий Карасёв отметил, что руководитель Талнахского территориального управления наладил диалог с управляющими компаниями, предпринимателями и предприятиями «Норникеля», расположенными в районе, благодаря чему Талнах стал образцово-показательным районом Норильска.- Благоустройство и озеленение района Талнах ведётся опережающими темпами, и я думаю, что этот положительный опыт работы надо взять на вооружение всем районам Норильска, - подчеркнул он.В ходе рабочего совещания, в котором также приняли участие талнахские депутаты, Михаил Шевченко сообщил, что в 2020 году планирует уделить особое внимание ямочному ремонту въездов во дворы, а также обновлению монумента на площади Победы – его намерены облицевать гранитом. Депутаты отметили, что необходимо также рассмотреть вопрос восстановления фасадов жилых домов в районе площади Горняков, где обустроена зона отдыха и проходят культурно-массовые мероприятия. Как пояснила депутат и генеральный директор управляющей компании «СеверныйБыт» Надежда Оробинская, в настоящее время прорабатывается вопрос проведения ремонта этих зданий за счёт средств регионального фонда капремонтов.В завершение визита председатель комиссии по городскому хозяйству подчеркнул необходимость регулярных встреч депутатов с руководителями районных управлений и выразил готовность оказать поддержку при утверждении городским Советом тех или иных решений в области благоустройства Талнаха.- Мы высоко оцениваем результаты работы руководства Талнаха, основываясь в том числе на положительных отзывах жителей района. Поэтому и впредь будем поддерживать ваши проекты по благоустройству, установке арт-объектов, ремонту дорог и повышения качества жизни талнахцев, - резюмировал итоги встречи Дмитрий Карасёв.