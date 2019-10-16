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16 октября 2019, 18:29



Освещения на части трассы Норильск-Талнах не будет до 24 октября.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:206 Освещение автодороги Норильск-Талнах в районе подъезда к Оганеру, будет отсутствовать до 22.00 24 октября. Связано это с плановыми работами на ТЭЦ-1, откуда запитана подстанция, подающая электричество на этот участок дороги. Дополнительных источников, откуда можно подключить освещение этого участка, нет. Работы на ТЭЦ-1 ведёт компания «Норникель».Фото Владимира Макушкина