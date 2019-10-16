Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41160

16 октября 2019, 18:30



Измерить давление, выпить лечебный чай и узнать о деятельности КЦСОН можно в день открытых дверей.

Он пройдёт в Комплексном центре социального обслуживания населения (ул. Комсомольская, 49В, 3-й этаж) 24 октября с 14.00 до 17.00. Мероприятие носит информационно-досуговый характер. Посетители узнают о деятельности центра, работе его структурных подразделений, а также о видах, сроках, тарифах, порядке и условиях предоставления социальных услуг, получат бесплатные консультации юриста, психолога, специалистов по социальной работе. Все желающие смогут измерить артериальное давление, попробовать лечебный чай и витамины, посетить мастер-класс по созданию дерева счастья, воспользоваться точкой буккроссинга (принести свою книгу и обменять её на любую понравившуюся), а также складом вещей (принести ненужную одежду для любого возраста, подобрать вещи для себя). Дополнительная информация по телефону: 46-55-37. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:193 Он пройдёт в Комплексном центре социального обслуживания населения (ул. Комсомольская, 49В, 3-й этаж) 24 октября с 14.00 до 17.00. Мероприятие носит информационно-досуговый характер. Посетители узнают о деятельности центра, работе его структурных подразделений, а также о видах, сроках, тарифах, порядке и условиях предоставления социальных услуг, получат бесплатные консультации юриста, психолога, специалистов по социальной работе.Все желающие смогут измерить артериальное давление, попробовать лечебный чай и витамины, посетить мастер-класс по созданию дерева счастья, воспользоваться точкой буккроссинга (принести свою книгу и обменять её на любую понравившуюся), а также складом вещей (принести ненужную одежду для любого возраста, подобрать вещи для себя).Дополнительная информация по телефону: 46-55-37.Фото Владимира Макушкина