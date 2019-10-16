Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41161

16 октября 2019, 19:09



Органная музыка впервые зазвучит на норильской сцене. Обладателем уникального инструмента стал колледж искусств.

Концертный цифровой орган был изготовлен в Италии одним из лучших мировых производителей. Теперь студенты-пианисты смогут изучать орган как второй музыкальный инструмент. Вести занятия будет преподаватель, концертмейстер Норильского колледжа искусств Дмитрий Васильев, который сейчас проходит переподготовку в Новосибирской консерватории. Педагог говорит, что идея купить такой инструмент витала давно, ведь он открывает большие возможности, гармонично звучит как сольно, так и с оркестром. Цифровой орган даёт особенно качественный звук, это признают даже концертирующие органисты-профессионалы. По звуковому богатству и обилию музыкальных средств орган среди инструментов занимает первое место, он может имитировать звуки духового оркестра - скрипку, фагот, кларнет. Каждый регистр имеет свой тембр. Звук органа - это мощная эмоционально воздействующая многоголосная фактура, которая для норильских ценителей музыки откроет новые репертуарные горизонты. Руководитель колледжа искусств планирует, что установят инструмент в малом зале, именно там будут проходить занятия для студентов. На большой сцене орган будет появляться только на концертах. Сам прибор не велик, по объёму – чуть крупнее пианино, поэтому достаточно мобильный. Презентовать новый инструмент в Норильск приедет доцент Новосибирской государственной консерватории им. М. Глинки, лауреат международных конкурсов Наталья Багинская. Она же подготовила для норильчан обширную программу. 8 ноября 19.00 - открытая лекция-концерт «Из истории органа» (вход свободный); 9 ноября 18.00 - вечер органной музыки «Симфония органа» (билеты можно приобрести в Норильском колледже искусств); 10 ноября 14.00 - авторская концертная программа для детей «Его Величество орган» из цикла «Пойдём с семьёй в концертный зал» (вход свободный).

Просмотров:212 Инструмент удалось приобрести благодаря финансовой поддержке «Норникеля». Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», говорит: «Для города и региона в целом наличие такого уникального инструмента, как орган – это сильный социально-культурный фактор - показатель уровня культурной среды».Концертный цифровой орган был изготовлен в Италии одним из лучших мировых производителей. Теперь студенты-пианисты смогут изучать орган как второй музыкальный инструмент. Вести занятия будет преподаватель, концертмейстер Норильского колледжа искусств Дмитрий Васильев, который сейчас проходит переподготовку в Новосибирской консерватории. Педагог говорит, что идея купить такой инструмент витала давно, ведь он открывает большие возможности, гармонично звучит как сольно, так и с оркестром. Цифровой орган даёт особенно качественный звук, это признают даже концертирующие органисты-профессионалы. По звуковому богатству и обилию музыкальных средств орган среди инструментов занимает первое место, он может имитировать звуки духового оркестра - скрипку, фагот, кларнет. Каждый регистр имеет свой тембр. Звук органа - это мощная эмоционально воздействующая многоголосная фактура, которая для норильских ценителей музыки откроет новые репертуарные горизонты.Руководитель колледжа искусств планирует, что установят инструмент в малом зале, именно там будут проходить занятия для студентов. На большой сцене орган будет появляться только на концертах. Сам прибор не велик, по объёму – чуть крупнее пианино, поэтому достаточно мобильный.Презентовать новый инструмент в Норильск приедет доцент Новосибирской государственной консерватории им. М. Глинки, лауреат международных конкурсов Наталья Багинская. Она же подготовила для норильчан обширную программу.8 ноября 19.00 - открытая лекция-концерт «Из истории органа» (вход свободный);9 ноября 18.00 - вечер органной музыки «Симфония органа» (билеты можно приобрести в Норильском колледже искусств);10 ноября 14.00 - авторская концертная программа для детей «Его Величество орган» из цикла «Пойдём с семьёй в концертный зал» (вход свободный).