Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41165

17 октября 2019, 13:04



Урок добра прошёл в кинокомплексе «Родина» во Всемирный день борьбы с раком.

Перед началом беседы сотрудники благотворительного фонда «Территория добра» раздали девушкам розовые ленточки – символ, который объединяет людей, борющихся с раком молочной железы, и брошюры, в которой говорится о первичной профилактике этого заболевания и самодиагностике. Поразил девушек и личный пример сотрудницы фонда и волонтёра Нины Кокоулиной. Она уже второй год успешно борется с болезнью и стала инициатором проведения этого урока добра. - Не пускайте на самотёк заботу о своём здоровье, – говорит Нина Кокоулина. – Болевые ощущения появляются на последней стадии, когда уже будет поздно. Регулярно проводите самодиагностику и проходите обследование в поликлиниках. Будьте внимательны к себе и не бойтесь врачей. Поддержала Нину и Алёна Нестеренко, сотрудница одной из норильских медицинских компаний. Она рассказала, где можно получить диагностику, а также о том, как стать донором костного мозга. Практически полное отсутствие доноров костного мозга также создаёт проблемы для успешной борьбы с онкологией. Стать донором костного мозга может каждый. Для этого нужно лишь желание и готовность помочь. Завершилась встреча просмотром документального фильма о донорах костного мозга «Лист ожидания». Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:200 Уроки добра - совместный проект «Территории добра» и кинокомплекса «Родина». В этот раз на встречу в видеозале кинотеатра были приглашены студентки Норильского техникума промышленных технологий и сервиса и специалисты одной из медицинских компаний города. Диалог затронул важную тему. В России рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин - 16 процентов всех случаев рака. Каждая восьмая женщина рискует получить рак молочной железы. Вероятность заболевания резко повышается после 40 лет и с годами увеличивается. Эффективность излечения зависит от стадии: первая даёт шансы на выздоровление почти в 96 процентов случаев, вторая – 80-90, третья – 60-80.Перед началом беседы сотрудники благотворительного фонда «Территория добра» раздали девушкам розовые ленточки – символ, который объединяет людей, борющихся с раком молочной железы, и брошюры, в которой говорится о первичной профилактике этого заболевания и самодиагностике.Поразил девушек и личный пример сотрудницы фонда и волонтёра Нины Кокоулиной. Она уже второй год успешно борется с болезнью и стала инициатором проведения этого урока добра.- Не пускайте на самотёк заботу о своём здоровье, – говорит Нина Кокоулина. – Болевые ощущения появляются на последней стадии, когда уже будет поздно. Регулярно проводите самодиагностику и проходите обследование в поликлиниках. Будьте внимательны к себе и не бойтесь врачей.Поддержала Нину и Алёна Нестеренко, сотрудница одной из норильских медицинских компаний. Она рассказала, где можно получить диагностику, а также о том, как стать донором костного мозга. Практически полное отсутствие доноров костного мозга также создаёт проблемы для успешной борьбы с онкологией. Стать донором костного мозга может каждый. Для этого нужно лишь желание и готовность помочь.Завершилась встреча просмотром документального фильма о донорах костного мозга «Лист ожидания».Фото Натальи Черкашиной