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17 октября 2019, 13:31



Минстрой изменит нормы для защиты детей от падений из окон.

Соответствующие корректировки внесут в свод правил «Здания жилые многоквартирные», а также в перечень пунктов обязательного применения при проектировании и строительстве. Первой о данных нововведениях сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам несовершеннолетних Анна Кузнецова. Омбудсмен заявила, что она и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль инициировали изменения в строительстве многоэтажных зданий. «Минстрой изменит регламенты. И с этого момента обязательна будет установка замков на все окна», - подчеркнула Кузнецова. По её словам, теперь ведомство также возьмет под свой контроль высоту наружных ограждений лестничных маршей, площадок, балконов, лоджий, террас и кровли, чтобы она составляла не менее 1,2 метра. Между тем внутренние лестницы должны будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра. «Нам остается только дождаться законодателей, когда соответствующие изменения будут внесены в федеральные законодательные акты», - добавила Кузнецова. Соответствующие предложения уполномоченный по правам ребёнка и известный педиатр направили также в правительство РФ, Госдуму, Совфед и ряд других ведомств, способных повлиять на ситуацию. Кроме того, ранее омбудсмен выражала беспокойство отсутствием официальных данных МВД по падениям детей из окон - в итоге она направила в ведомство просьбу о фиксировании подобных случаев, на что получила положительный ответ. Отметим, что, несмотря на заявления Кузнецовой, в МВД все-таки регистрируют подобные происшествия. Так, в ведомстве заявили, что в 2018 году в результате падений из окон или балконов в стране пострадали порядка 700 детей. При этом полноценной статистики ведомство действительно не ведёт. Личные сведения омбудсмена, которые она опубликовала на своём сайте, расходятся с данными ведомства: по информации Кузнецовой, от падения из окон в 2017 году пострадали 848 детей, а погибли – 106. Однако уже в 2018 году эти показатели увеличились до 905 и 123 соответственно. Также у уполномоченной по правам ребенка есть статистика за текущий год, которая свидетельствует о том, что за прошедшие 10 месяцев из окон выпали более 100 детей - 15 из них скончались.

Просмотров:220 Во избежание падений детей из окон Минстрой РФ изменит правила по строительству многоэтажных домов: теперь при планировке здания все окна будут оснащаться замками, сообщает Газета.ru. Кроме того, под свой контроль ведомство возьмет высоту ограждений балконов, лоджий, террас, а также других помещений, которые могут представлять опасность для несовершеннолетних. По данным МВД РФ, только за прошлый год в результате падения из окон пострадали около 700 детей.Соответствующие корректировки внесут в свод правил «Здания жилые многоквартирные», а также в перечень пунктов обязательного применения при проектировании и строительстве.Первой о данных нововведениях сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам несовершеннолетних Анна Кузнецова. Омбудсмен заявила, что она и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль инициировали изменения в строительстве многоэтажных зданий. «Минстрой изменит регламенты. И с этого момента обязательна будет установка замков на все окна», - подчеркнула Кузнецова.По её словам, теперь ведомство также возьмет под свой контроль высоту наружных ограждений лестничных маршей, площадок, балконов, лоджий, террас и кровли, чтобы она составляла не менее 1,2 метра. Между тем внутренние лестницы должны будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра. «Нам остается только дождаться законодателей, когда соответствующие изменения будут внесены в федеральные законодательные акты», - добавила Кузнецова.Соответствующие предложения уполномоченный по правам ребёнка и известный педиатр направили также в правительство РФ, Госдуму, Совфед и ряд других ведомств, способных повлиять на ситуацию.Кроме того, ранее омбудсмен выражала беспокойство отсутствием официальных данных МВД по падениям детей из окон - в итоге она направила в ведомство просьбу о фиксировании подобных случаев, на что получила положительный ответ.Отметим, что, несмотря на заявления Кузнецовой, в МВД все-таки регистрируют подобные происшествия. Так, в ведомстве заявили, что в 2018 году в результате падений из окон или балконов в стране пострадали порядка 700 детей. При этом полноценной статистики ведомство действительно не ведёт.Личные сведения омбудсмена, которые она опубликовала на своём сайте, расходятся с данными ведомства: по информации Кузнецовой, от падения из окон в 2017 году пострадали 848 детей, а погибли – 106. Однако уже в 2018 году эти показатели увеличились до 905 и 123 соответственно. Также у уполномоченной по правам ребенка есть статистика за текущий год, которая свидетельствует о том, что за прошедшие 10 месяцев из окон выпали более 100 детей - 15 из них скончались.