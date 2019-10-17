Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41167

17 октября 2019, 13:32



Норильчане могут выбрать, как будет благоустроена территория Михайличенко, 6.

- Хотим обсудить с жителями, что они видят на территории проезда Михайличенко, 6. Люди могут оставить свои пожелания в опросных листах у волонтёров, которые работают в «Арене», на автовокзале, в «Арт-холле», кинотеатре «Родина», библиотеке на Ленинский пр., 20а, и на первом этаже горбольницы в Оганере. Голосование продлится до конца октября, по выходным с 12 до 20 часов, - рассказала Марина Чирич, и.о. начальника отдела оперативного контроля УГХ. Она напомнила, что некоторые горожане уже высказали свои пожелания на прошедшем урбан-форуме, но число опрошенных оказалось невелико – всего 110 человек. После сбора мнений горожан будут подведены итоги, и окончательное решение о виде и назначении территории определит комиссия.

Просмотров:242 Обновлением площадки, победившей в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», займутся уже в будущем году, а пока горожанам предлагают проголосовать и выбрать, какое назначение приобретёт территория и как она будет выглядеть. Существующий дизайн-проект можно увидеть уже сегодня на сайте города, но если жители выскажутся за серьёзные изменения в нём, он будет скорректирован, уверяют в управлении городского хозяйства администрации Норильска.- Хотим обсудить с жителями, что они видят на территории проезда Михайличенко, 6. Люди могут оставить свои пожелания в опросных листах у волонтёров, которые работают в «Арене», на автовокзале, в «Арт-холле», кинотеатре «Родина», библиотеке на Ленинский пр., 20а, и на первом этаже горбольницы в Оганере. Голосование продлится до конца октября, по выходным с 12 до 20 часов, - рассказала Марина Чирич, и.о. начальника отдела оперативного контроля УГХ.Она напомнила, что некоторые горожане уже высказали свои пожелания на прошедшем урбан-форуме, но число опрошенных оказалось невелико – всего 110 человек. После сбора мнений горожан будут подведены итоги, и окончательное решение о виде и назначении территории определит комиссия.