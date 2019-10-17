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17 октября 2019, 13:32



Норильчанин Алексей Домогашев, по мнению народа, лучший участковый в крае.

Участковый уполномоченный отдела МВД России по г. Норильску майор полиции Алексей Домогашев стал победителем второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019». На протяжении 10 дней жители региона выбирали лучшего участкового в ходе онлайн-голосования на сайте Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю. За победителя было отдано более 600 голосов. В органах внутренних дел Алексей Домогашев служит с 2004 года, а в должности участкового – с 2009-го. За это время полицейский заслужил авторитет среди коллег и жителей своего участка, на территории которого расположено 10 жилых домов и административные здания. - Каждый участковый на вверенном ему участке должен знать всех жителей в лицо и на постоянной основе посещать каждую квартиру. Конечно, стараюсь узнать всех своих жильцов, – рассказал майор полиции. Сейчас майору полиции Алексею Домогашеву предстоит отстаивать честь Красноярского края на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый».

Просмотров:212 Участковый уполномоченный отдела МВД России по г. Норильску майор полиции Алексей Домогашев стал победителем второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019».На протяжении 10 дней жители региона выбирали лучшего участкового в ходе онлайн-голосования на сайте Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю. За победителя было отдано более 600 голосов.В органах внутренних дел Алексей Домогашев служит с 2004 года, а в должности участкового – с 2009-го. За это время полицейский заслужил авторитет среди коллег и жителей своего участка, на территории которого расположено 10 жилых домов и административные здания.- Каждый участковый на вверенном ему участке должен знать всех жителей в лицо и на постоянной основе посещать каждую квартиру. Конечно, стараюсь узнать всех своих жильцов, – рассказал майор полиции.Сейчас майору полиции Алексею Домогашеву предстоит отстаивать честь Красноярского края на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый».