Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41169

17 октября 2019, 13:38



Норильск получит новые мусорные контейнеры.

В этом году в районах Красноярского края установят около 5000 контейнеров для мусора. Их разместят на специализированных площадках. Всего в текущем году планируется организовать более 900 таких мест для временного накопления отходов. Из краевого бюджета на эти цели выделено 111 млн рублей. Об этом сообщается на официальном портале региона. Напомним, что с начала 2019 года в крае стартовала реформа в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Средства на реализацию различных мероприятий в этой области выделяются в рамках подпрограммы «Обращение с отходами». Районы направляют в минэкологии края заявку и документы на организацию площадок накопления отходов и приобретение контейнеров. Такие заявки были одобрены для 21 района и семи городов края. В их числе и Норильск. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:328 В этом году в районах Красноярского края установят около 5000 контейнеров для мусора. Их разместят на специализированных площадках. Всего в текущем году планируется организовать более 900 таких мест для временного накопления отходов. Из краевого бюджета на эти цели выделено 111 млн рублей. Об этом сообщается на официальном портале региона.Напомним, что с начала 2019 года в крае стартовала реформа в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Средства на реализацию различных мероприятий в этой области выделяются в рамках подпрограммы «Обращение с отходами».Районы направляют в минэкологии края заявку и документы на организацию площадок накопления отходов и приобретение контейнеров.Такие заявки были одобрены для 21 района и семи городов края. В их числе и Норильск.Фото Владимира Макушкина