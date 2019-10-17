Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41170

17 октября 2019, 14:32



В Дудинке проходит IV Таймырская музейная интернет–конференция.

Работает конференция по нескольким направлениям: «Историческое краеведение. Новые открытия – результаты научных исследований»; «Этнография. Вопросы изучения и сохранения культурного наследия»; «Актуальные вопросы экологии»; «Современное музееведение: задачи и решения»; «Традиционная и инновационная деятельность музеев. Опыт и перспективы». Исследователи присылают в музей свои работы по темам, которые затем предлагаются на обсуждение учёного интернет-сообщества. На конференции обсудят проблемы современной науки в вопросе изучения природы и культуры Таймыра. В 2019 году участники предлагают на обсуждение интересные и актуальные доклады. Круглый стол по итогам конференции состоится 1 ноября там же, в Таймырском краеведческом музее. Здесь обсудят наиболее острые и интересные темы конференции. Итогом события станет издание сборника исследовательских работ, присланных на конференцию.

Просмотров:240 Таймырский краеведческий музей - постоянная научная площадка для обмена опытом и генерации новых идей. Поэтому именно здесь проходит интернет-конференция, которая объединяет вокруг себя историков, этнологов, музееведов, экологов, искусствоведов, лингвистов и культурологов.Работает конференция по нескольким направлениям:«Историческое краеведение. Новые открытия – результаты научных исследований»; «Этнография. Вопросы изучения и сохранения культурного наследия»; «Актуальные вопросы экологии»; «Современное музееведение: задачи и решения»; «Традиционная и инновационная деятельность музеев. Опыт и перспективы». Исследователи присылают в музей свои работы по темам, которые затем предлагаются на обсуждение учёного интернет-сообщества.На конференции обсудят проблемы современной науки в вопросе изучения природы и культуры Таймыра. В 2019 году участники предлагают на обсуждение интересные и актуальные доклады.Круглый стол по итогам конференции состоится 1 ноября там же, в Таймырском краеведческом музее. Здесь обсудят наиболее острые и интересные темы конференции. Итогом события станет издание сборника исследовательских работ, присланных на конференцию.