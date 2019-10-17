Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41171

17 октября 2019, 14:55



27 октября завершится регистрация на конкурс «Лидеры России».

Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России. Победители получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны. За два предыдущих года количество регистраций превысило 426 тысяч; назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров. Конкурс состоит из четырёх этапов, каждый из которых даёт новые инструменты для карьерного роста. До 23.59 27 октября идёт онлайн-регистрация участников, необходимо описать свой лидерский опыт в специальной анкете и загрузить видеоинтервью. В октябре-декабре пройдут онлайн-тестирования. С января по март в 8 федеральных округах состоятся очные полуфиналы, на которых сотням сильнейших управленцев предстоит решить бизнес-кейсы. 300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены на финальный этап конкурса. Их ждут интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры. В результате определится сотня лучших лидеров страны. Участие в конкурсе бесплатное. Дополнительная информация на официальном сайте лидерыроссии.рф.

Просмотров:231 Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут все желающие в возрасте до 55 лет и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России. Победители получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.За два предыдущих года количество регистраций превысило 426 тысяч; назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.Конкурс состоит из четырёх этапов, каждый из которых даёт новые инструменты для карьерного роста.До 23.59 27 октября идёт онлайн-регистрация участников, необходимо описать свой лидерский опыт в специальной анкете и загрузить видеоинтервью. В октябре-декабре пройдут онлайн-тестирования. С января по март в 8 федеральных округах состоятся очные полуфиналы, на которых сотням сильнейших управленцев предстоит решить бизнес-кейсы. 300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены на финальный этап конкурса. Их ждут интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры. В результате определится сотня лучших лидеров страны.Участие в конкурсе бесплатное. Дополнительная информация на официальном сайте лидерыроссии.рф.