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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
12:06 Ближайшие три ночи в Норильске будут перебои с интернетом.
11:55 Норильские отельеры пошли на курсы повышения квалификации.
10:50 Состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав Норильска.
10:18 Александр Пестряков: «Туризм в Арктике должен быть только социально ответственным».
18:58 Принципиально новый формат. В администрации города обсудили грядущую Всероссийскую перепись населения.
17:52 «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске с 15 по 18 ноября. К этому событию на Таймыре соберутся творческие люди со всего мира.
17:11 Специалисты «Заповедников Таймыра» учатся в Школе краеведа.
16:28 Норильское лето 1953-го на сцене Норильского колледжа искусств.
16:26 Мини-локомотив Ferrit прошёл испытания и запущен в работу на «Комсомольском».
15:54 В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.
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