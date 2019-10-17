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17 октября 2019, 14:55



Начальник норильской полиции оценил состояние вверенного подразделению автотранспорта.

В первую очередь машины осматривались на предмет готовности к зимнему сезону. Геннадий Маслов лично проверил техническое состояние каждого автомобиля, оценил работу двигателя, сигнально-говорящего устройства, а также наличие средств, необходимых в случае аварии или буксировки техники. Результатом осмотра полковник полиции остался доволен. Юрий Кононченко также отметил, что весь автотранспорт находится в хорошем техническом состоянии. Сразу после осмотра личный состав направился к местам несения службы. Фото пресс-службы ОМВД

Просмотров:250 Смотр техники провели начальник Отдела МВД России по Норильску полковник полиции Геннадий Маслов и первый заместитель Общественного совета при ОМВД России по г. Норильску Юрий Кононченко.В первую очередь машины осматривались на предмет готовности к зимнему сезону. Геннадий Маслов лично проверил техническое состояние каждого автомобиля, оценил работу двигателя, сигнально-говорящего устройства, а также наличие средств, необходимых в случае аварии или буксировки техники. Результатом осмотра полковник полиции остался доволен.Юрий Кононченко также отметил, что весь автотранспорт находится в хорошем техническом состоянии.Сразу после осмотра личный состав направился к местам несения службы.Фото пресс-службы ОМВД