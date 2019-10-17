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17 октября 2019, 15:30



В Норильской детской художественной школе расписывают лавочки в дар детской поликлинике.

Пока же идёт подготовка к основной части проекта, в художественной школе прошёл тренинг для развития дизайн-мышления и воркшоп «Табуретка - как объект искусства современных дизайнеров» Их для ребят провели партнеры проекта из Ассоциации норильских дизайнеров (АНОД). Уже состоялся первый мастер-класс, на котором дети и взрослые потрудились над поверхностями скамеек с большой фантазией и энтузиазмом, использовав по своему вкусу художественные направления от лубка до авангарда. На 26 октября запланирован очередной мастер-класс по росписи, на который приглашены партнёры школы и известные творческие люди. По итогам проекта в конце ноября состоится выставка в НДХШ. А в декабре скамейки, расписанные детьми по мотивам северной флоры и фауны, подарят детской поликлинике на улице Бегичева. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:223 Проект НДХШ «Разноцветный АРТ» стал победителем конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». На грантовые средства по эскизам преподавателей и ребят школы, мастера уже выпилили десять оригинальных деревянных скамеек, спинки которых напоминают животных и птиц родной тундры. Расписывать чудо-скамейки будут ученики НДХШ, которые пока упражняются на старых школьных стульях.Пока же идёт подготовка к основной части проекта, в художественной школе прошёл тренинг для развития дизайн-мышления и воркшоп «Табуретка - как объект искусства современных дизайнеров» Их для ребят провели партнеры проекта из Ассоциации норильских дизайнеров (АНОД).Уже состоялся первый мастер-класс, на котором дети и взрослые потрудились над поверхностями скамеек с большой фантазией и энтузиазмом, использовав по своему вкусу художественные направления от лубка до авангарда. На 26 октября запланирован очередной мастер-класс по росписи, на который приглашены партнёры школы и известные творческие люди.По итогам проекта в конце ноября состоится выставка в НДХШ. А в декабре скамейки, расписанные детьми по мотивам северной флоры и фауны, подарят детской поликлинике на улице Бегичева.Фото Ирины Даниленко