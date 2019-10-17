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17 октября 2019, 15:52



Остался последний штрих в благоустройстве кайерканского парка: установка фигуры сердца.

На территории более 8 тысяч квадратных метров обустроили прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки, скамейки, фонари. Центральное место занимают скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан» и арт–объект «Древо жизни». Для комфортного отдыха установлены площадки в виде чумов. Напомним, в марте 2018 года по результатам проведения голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» объект «Набережная ручья «Кайерканский» набрал наибольшее число голосов граждан. Реализация проекта продолжается в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, предполагающей софинансирование средств федерального, краевого и местного бюджетов. На работу по благоустройству зоны отдыха было затрачено около 36 миллионов рублей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:231 Завтра новая зона отдыха на набережной ручья Кайерканского приобретёт завершённый вид, а в 18.00 состоится её торжественное открытие.На территории более 8 тысяч квадратных метров обустроили прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки, скамейки, фонари. Центральное место занимают скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан» и арт–объект «Древо жизни». Для комфортного отдыха установлены площадки в виде чумов.Напомним, в марте 2018 года по результатам проведения голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» объект «Набережная ручья «Кайерканский» набрал наибольшее число голосов граждан. Реализация проекта продолжается в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, предполагающей софинансирование средств федерального, краевого и местного бюджетов. На работу по благоустройству зоны отдыха было затрачено около 36 миллионов рублей.Фото Ирины Яринской