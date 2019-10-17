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17 октября 2019, 15:54



В Кайеркане полным ходом идут подготовительные работы по сносу аварийного дома на Надеждинской, 26.

- Насыпь необходима, чтобы экскаватор мог достать до верхних этажей здания и при этом не повредить коммуникации, транзитные трубопроводы, которые проходят в подвале дома, – говорит Алексей Пивоваров. - Снос дома начнётся с верхних этажей и постепенно дойдёт до ростверка, подвальные помещения будут сохранены. Всего на объекте работает семь человек, включая руководителя подрядной организации и экскаваторщика. Опыт работы «Ликвидатора» в области сноса зданий и сооружений насчитывает десять лет, правда, в Норильске компания работает впервые. Сложности, с которыми подрядчик столкнулся здесь, – это климат и находящиеся по соседству строения: здание полиции и жилые дома. Начальник производственного отдела УЖКХ Сергей Гарбарук пояснил, что причина, по которой подрядная организация выбилась из графика, связана с поставкой на территорию специальных механизмов, необходимых для демонтажа. Потребность в дополнительном оборудовании возникла из-за того, что подрядчик с материка недооценил особенности местности и климата и из-за близкого соседства аварийного дома с отделением полиции. Сейчас нужные агрегаты находятся на разгрузке в Дудинке. Напомним, многоквартирный дом гостиничного типа был признан аварийным в 2016 году, а на 2019 его поставили в программу на снос. Стоимость работ по демонтажу гостинки составляет более 19 миллионов рублей. Разобрать здание должны к концу ноября. - Здания гостиничного типа строились из газозолобетонных панелей и имеют ограниченный срок эксплуатации, порядка 30 лет. Эта гостинка уже давно его пережила. В своё время здесь велись работы по усилению фундамента, но это не спасло дом от разрушения, - говорит Сергей Гарбарук. - Добавлю, что здание опасности для близлежащих домов не представляет. Здание устойчиво, самопроизвольных разрушений нет. Работы по сносу ведутся в соответствии с проектом, разработанным специализированной организацией, и частичный разбор первого и второго этажей был оправдан. По-другому многоквартирный дом разобрать невозможно. Фото Ирины Яринской

Просмотров:239 Алексей Пивоваров, руководитель липецкой подрядной организации «Ликвидатор», пояснил, что демонтаж «гостинки» будет выполняться в три этапа: подготовительные работы, снос и вывоз строительного мусора. Сегодня в рамках подготовительных работ уже ограждена площадка, создаётся насыпь для защиты городских коммуникаций, которые проходят в подвале гостинки.- Насыпь необходима, чтобы экскаватор мог достать до верхних этажей здания и при этом не повредить коммуникации, транзитные трубопроводы, которые проходят в подвале дома, – говорит Алексей Пивоваров. - Снос дома начнётся с верхних этажей и постепенно дойдёт до ростверка, подвальные помещения будут сохранены. Всего на объекте работает семь человек, включая руководителя подрядной организации и экскаваторщика.Опыт работы «Ликвидатора» в области сноса зданий и сооружений насчитывает десять лет, правда, в Норильске компания работает впервые. Сложности, с которыми подрядчик столкнулся здесь, – это климат и находящиеся по соседству строения: здание полиции и жилые дома.Начальник производственного отдела УЖКХ Сергей Гарбарук пояснил, что причина, по которой подрядная организация выбилась из графика, связана с поставкой на территорию специальных механизмов, необходимых для демонтажа. Потребность в дополнительном оборудовании возникла из-за того, что подрядчик с материка недооценил особенности местности и климата и из-за близкого соседства аварийного дома с отделением полиции. Сейчас нужные агрегаты находятся на разгрузке в Дудинке.Напомним, многоквартирный дом гостиничного типа был признан аварийным в 2016 году, а на 2019 его поставили в программу на снос. Стоимость работ по демонтажу гостинки составляет более 19 миллионов рублей. Разобрать здание должны к концу ноября.- Здания гостиничного типа строились из газозолобетонных панелей и имеют ограниченный срок эксплуатации, порядка 30 лет. Эта гостинка уже давно его пережила. В своё время здесь велись работы по усилению фундамента, но это не спасло дом от разрушения, - говорит Сергей Гарбарук. - Добавлю, что здание опасности для близлежащих домов не представляет. Здание устойчиво, самопроизвольных разрушений нет. Работы по сносу ведутся в соответствии с проектом, разработанным специализированной организацией, и частичный разбор первого и второго этажей был оправдан. По-другому многоквартирный дом разобрать невозможно.Фото Ирины Яринской